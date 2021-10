Reanimierung ohne Erfolg

Voll gesperrt werden musste die Ennigerstraße am Montagmorgen nach der Kollision eines Pkw mit einem Trecker. Große Sorgen bereitete den Einsatzkräften der lebensbedrohliche Zustand eines 48-jährigen Ennigerlohers. Eine Reanimierung blieb erfolglos.

Rettungskräfte kämpften am Montagmorgen auf der Ennigerstraße um das Leben eines 48-Jährigen – vergeblich. Der Mann war um 8.10 Uhr in seinem schwarzen Ford in Richtung Enniger unterwegs, als er mit einem Fendt-Treckergespann kollidierte.

Sowohl Feuerwehr und Rettungsdienst aus der Ahlener Hauptwache als auch der Löschzug Vorhelm wurden von Passanten alarmiert. Diese hätten vorbildlich reagiert, lobten die Einsatzkräfte unter Leitung von Thomas Wittenbrink wenig später: Einer der Ersthelfer habe den bewusstlosen Fahrer umgehend aus seinem Auto gezogen und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, da der Ennigerloher kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Der Treckerfahrer, ein 23-jähriger Mann aus Ahlen, erlitt einen Schock.

„Vermutlich war ein internistischer Notfall die Unfallursache“, so ein Polizeisprecher. Der 48-Jährige sei laut Zeugenangaben noch vorschriftsmäßig von der Hauptstraße in die Ennigerstraße abgebogen, habe aber nach wenigen Metern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Im Schlingerkurs erfasste der Ford gegenüber dem Pfarrheim St. Pankratius eine auf dem Bürgersteig abgestellte Mülltonne und prallte anschließend wenige Meter vor dem Ortsausgang gegen den entgegenkommenden Trecker. „Das Fahrzeug dürfte zum Schluss nur noch ein geringes Tempo gehabt haben“, schlussfolgerte der Beamte. „Sonst wäre die Pkw-Front stärker zerstört gewesen.“ Vermutlich sei der Fahrer auf den letzten Metern nicht mehr bei Bewusstsein gewesen und habe auch kein Gas mehr gegeben.

Im Rettungswagen weiter reanimiert

Beim Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt ging die Reanimierung umgehend weiter. Eine gute halbe Stunde nach der Kollision wurde der Verunglückte dann in einen Rettungswagen umgebettet und unter weiterer Reanimation ins Krankenhaus nach Heessen transportiert, wo er verstarb. Die Ennigerstraße war für mehr als eine Stunde unpassierbar. Die Polizei sperrte die Zufahrten an der Hauptstraße sowie in Höhe Nachtkamp ab.