„Regatta De Blanc“ huldigt Sting

Tribut-Konzerte haben immer ihre Fans. Und die werden sich sicher auch in die Schuhfabrik pilgern, wenn die größten Hits von Sting und The Police im Mittelpunkt stehen. Aber Achtung: Die Gästezahl ist begrenzt.

Exklusive Konzerte für „Very Interested People“ lautet das Motto des Bürgerzentrums Schuhfabrik in der zweiten Jahreshälfte. Am 13. November (Samstag) ab 20 Uhr sind erstmalig „Regatta De Blanc“ mit ihrer Sting- und „The Police“-Tribute-Show zu Gast.

Das Konzert richtet sich exklusiv an nur 100 leidenschaftliche Konzertfans (das ist die Hälfte der Saalkapazität), die sich bei der Veranstaltung sicher und wohl fühlen sollen. Die Schuhfa­brik hat sich für die 3G-Einlassbeschränkung (geimpft, genesen, Sechs-Stunden-Antigentest) und die Personenreduzierung entschieden, um ein sicheres Konzertvergnügen für alle zu gewährleisten. Der Einlass erfolgt ab 19.30 Uhr.

„Regatta De Blanc“ ist eine achtköpfige Band, mit Musikern, die allesamt zur Crème de la Cème der NRW-Musikszene gehören, wenn sie die Musik von Sting und The Police authentisch auf die Schuhfabrik-Bühne bringen.

Fast alle Genres

Der Megastar Sting, der auf eine fast 25-jährige Solokarriere zurückblicken kann, hat sich in diesen Jahren an fast alle Genres herangewagt: Ob Jazz, Country, Pop oder Rock – alles findet sich in seinen unzähligen Hits wie „Englishman in New York”, „Fragile”, „Set Them Free” oder „Fields Of Gold” wieder.

Und natürlich hat Sting mit „The Police“ nicht nur seine Karriere begonnen, sondern mit dem unvergleichlichen Sound dieses Kulttrios auch Musikgeschichte geschrieben. Somit sind garantiert natürlich auch bei dieser Show alle Kracher wie „So Lonely, „Roxane“, „Message In The Bottle” und „Every Breath You Take“ zu hören.

Mit dabei sind Mick Griese (Gesang, Bass), Tom Quast (Gitarre), Christopher Hafer (Schlagzeug), Dimitri Tjelmanov (Trompete), Wim Wollner (Saxofon), Ralf Lohmann (Bass), Gert Wessel (Keyboards) und Jonas Wilms (Percussion).

Das Ticket für dieses exklusive Konzert kostet 29 Euro im dringend angeratenen Vorverkauf. Karten sind auf der Vorverkaufsseite der Schuhfabrik unter events.schuhfabrik-ahlen.de erhältlich. Sollten noch Karten an der Abendkasse verkauft werden können, kosten diese 33 Euro.