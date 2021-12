Regelmäßige Sprechzeiten ab Januar

„Ahlen ist ein wichtiges Zentrum für die IG Metall. Wir freuen uns, mit unseren Mitgliedern in Ahlen wieder näher Kontakt zu haben“, sagt Thomas Wamsler, Erster Bevollmächtigter der IG Metal Gütersloh-Oelde. Die IG Metall hatte jüngst einen Stand aufgebaut, um über die neuesten Maßnahmen mit Blick auf Ahlen zu informieren. Mit dabei war auch Ortsvorstand und Ratsmitglied Manfred Kreutz.

Die IG Metall (IGM) bietet in Zukunft jeden dritten Montag im Monat Beratung für Mitglieder vor Ort an. Die Beratung findet in den Räumen der IGBCE im Haus der Knappschaft am Glückaufplatz 11 statt. „Wir sind dankbar, bei Freunden aufgenommen zu werden. Der Raum bietet sich für Betriebsräte und Arbeitskreise, aber auch für Treffs an“, so Thomas Wamsler: „Arbeitsrecht und Sozialrecht sowie Fragen zum Betrieb zum Beispiel Betriebsratswahl oder Leistungen der IG Metall können besprochen werden.“

Start am 17. Januar

Los geht es am 17. Januar (Montag) um 10 Uhr, die Sprechzeit dauert bis 15 Uhr. Weitere Sprechstunden sind am 21. Februar und am 21. März, dann von 12 Uhr bis 16 Uhr. Ab dann ist die IG Metall jeden dritten Montag im Monat von 12 bis 16 Uhr vor Ort. „Je nach Bedarf weiten wir unsere Präsenz aus“, heißt es von der IG Metall Gütersloh-Oelde.

Über zwei Jahre habe das Treffen vor Ort in der „Zisterne“ diese Forderung nach mehr Präsenz der IG Metall in Ahlen verfolgt, hielt Manfred Kreutz fest. Mit Hilfe und Unterstützung der IGBCE und dem Jupp-Foto-Club um Marc Senne sei es möglich gewesen, diese Idee nun umzusetzen: „Wir freuen uns auf die Umsetzung und die Erleichterung für viele Mitglieder, dass die zeitaufwendigen Fahrten nach Rheda-Wiedenbrück zur IGM-Geschäftsstelle minimiert werden können.“