Rein körperlich in Sicherheit

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat den Betrieb der Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge in der ehemaligen Mammutschule in Ahlen übernommen. Dort sind am Freitagnachmittag annähernd 50 Schutzsuchende untergebracht.

Die Sonne hat die Wolken beiseitegeschoben und wirft ihr wärmendes Licht auf die Menschen, die vereinzelt das Ludgerihaus verlassen haben und sich jetzt auf den Bänken niederlassen. Für ein paar Augenblicke scheint der Krieg, der derzeit nur 1500 Kilometer östlich entfernt tobt, weit weg zu sein. Wäre da nicht das Smartphone, das die traumatischen Bilder aus dem zerbombten Mariupol oder Charkiw auf jedes noch so kleine Display holt.

Immerhin, die knapp 50 Kinder, Frauen und Männer, die in der ehemaligen Mammutschule Aufnahme gefunden haben, sind der Hölle, die sie zum Teil in ihrer Heimat und auf der Flucht erlebt haben, entkommen und können sich zumindest rein physisch in Sicherheit fühlen. Ob sich die Seele von den friedlichen Umständen auch bereits beruhigen lässt, steht noch auf einem anderen Blatt. „Wir Menschen sind gut darin, Erlebnisse zu verkapseln“, erklärt René Kloppenburg. Der stellvertretende Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Münsterland weiß, wovon er spricht. Er hat bereits 2015/16 die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in der Bodelschwingschule mitgemanagt.

Dirk Winter und René Kloppenburg melden sich in Ahlen zurück. Foto: Ulrich Gösmann

Die Herausforderung sei damals eine ganz andere gewesen, stellt Kloppenburg bei einem Ortstermin am Freitagnachmittag in Ahlen fest. Damals seien alle weitgehend unvorbereitet bei dem Umgang mit so vielen Geflüchteten gewesen und hätten eine Infrastruktur quasi aus dem Boden stampfen müssen. Heute verfüge man nicht nur über mehr Erfahrungen, sondern auch über Equipment. Und so habe man bei dem Hilferuf aus Ahlen, die Leitung der Notunterkunft zu übernehmen, nicht lange überlegt, auch wenn sich die Örtlichkeit verändert habe.

„ »Wir haben es praktisch wieder mit denselben Personen bei der Stadt zu tun.« “ Dirk Winter, ASB-Geschäftsführer

„Wir haben es praktisch wieder mit denselben Personen bei der Stadt zu tun“, ergänzt ASB-Geschäftsführer Dirk Winter, was die Zusammenarbeit sehr erleichtere. Und auch die Akteure der anderen Partner kenne man bereits aus der früheren Zusammenarbeit. Seit dem 4. April hat der ASB Münsterland die Regie in den beiden ehemaligen Gebäuden der Mammutschule übernommen.

Die Essensausgabe im Gebäudekomplex der ehemaligen Freiligrathschule. Foto: Ulrich Gösmann

Für die Aufnahme in der Notunterkunft gilt, die Menschen erst einmal zur Ruhe kommen zu lassen. Für Essen und Trinken sorgt ein Caterer aus Lünen, der auch schon 2015/16 die ZUE versorgt hat. Im Unterschied zu damals, als viele Syrer vor den Bomben Assads und Putins nach Europa flüchteten, ist die Verständigung heute vielfach schwieriger. „Viele Ukrainer sprechen kein En­glisch“, stellt Kloppenburg fest. Zur Not verständige man sich eben mit Händen und Füßen, sagt Sozialarbeiterin Astrid Sirleja. Und sie spreche mit den Menschen auch viel deutsch, die erste Wörter schnell aufnähmen.

Der Speiseraum im Gebäudekomplex der ehemaligen Freiligrathschule. Foto: Ulrich Gösmann

Bei der Sozialbetreuung kann der ASB auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen, die in anderen Projekten in Ahlen tätig sind. Den Sicherheitsdienst eingeschlossen, sind in der Notunterkunft rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Sie müssen flexibel sein. Denn anders als vor sieben Jahren gibt es bislang keine Zuteilung. Die Massenzustromrichtlinie gewährleistet, dass die Geflüchteten ihren Aufenthaltsort selbst wählen können. Deshalb kann jederzeit eine kleinere oder größere Gruppe kommen, die von heute auf morgen untergebracht werden muss. Neulich war es eine achtköpfige Familie, bestehend aus Mutter, Vater und sechs Kindern. Die ist allerdings inzwischen in einem Haus unterkommen.

Hinweisschilder informieren in zwei Sprachen. Foto: Ulrich Gösmann

Tiere? Ja, zurzeit mehrere Hunde, nickt der Sicherheitsmitarbeiter. Die Menschen dürfen sie hier behalten. Für Dirk Winter sollte das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, denn die Menschen seien mit ihren Tieren oft tagelang und Hunderte von Kilometern unterwegs gewesen. „Es sind vielfach die einzigen Bezugswesen, die ihnen bleiben“, wirbt er um Verständnis. Erfreulicherweise handhabe das die Stadt großzügig.

Zahlreiche Flüchtlinge sind mit dem eigenen Pkw angereist. Foto: Ulrich Gösmann

„Niemand von uns kann sich wirklich vorstellen, was es bedeutet, sein Land zu verlassen“, schiebt Winter nach. Und was das mit den Menschen mache. Noch sind die Traumata meist verkapselt. Sie melden sich erst mit Verspätung zurück.