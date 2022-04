Reise in die Welt der Liebe

Was hat ein grüner Tunnel mit einem Schloss auf einer Insel oder Bäumen in Afrika und einem Kratersee in den USA zu tun? Das klärten am Sonntagnachmittag Hildegard Offele-Aden und Tania Pentcheva auf ihrer musikalisch-literarischen Weltreise in der vollbesetzten Deele des Heimatmuseums. Der Anfang gestaltete sich dabei etwas schwierig, da die Technik nicht so mitspielte, wie sie sollte. Was aber die Gäste nicht störte.

Denn als es lief, entführte Hildegard Offele-Aden das Publikum mit selbst geschriebenen Texten und Erzählgedichten in die romantische Welt der Liebe. Startpunkt war in der Ukraine. Doch war jetzt mal der furchtbare Krieg nicht das Thema, sondern die Liebe eines jungen polnischen Ingenieurs und einer wunderschönen Ukrainerin. „Es ist die Geschichte des berühmten Grünen Tunnels, bekannt von Fototapeten, als Filmset und Ort für Hochzeiten“, stellte Offele-Aden den ersten Ort vor.

Eisenbahntrasse für die Holzindustrie

Dabei ging es eigentlich nur um eine Eisenbahntrasse für die Holzindustrie. Die knapp vier Kilometer lange Bahnstrecke von Klewan nach Orschiw in der Ukraine scheint eine ganz gewöhnliche Strecke zu sein. Gebaut worden war sie im 19. Jahrhundert zur Versorgung einer großen Sperrholzfabrik, erfuhren die Zuhörerinnen und Zuhörer. Zwischen den Wohnsitzen des Ingenieurs und seiner Angebeteten sollte die Bahn verkehren. Leider war dem Paar nicht viel Glück beschieden.

Ihre Eltern unterbanden jeden Kontakt zum Liebsten. Doch die besorgten Eltern hatten nicht mit der Findigkeit des Ingenieurs gerechnet. Denn der legte die Strecke schnurgerade durch einen Wald. So konnten am Ende die Liebenden mittels Lichtzeichen miteinander kommunizieren. Diese Geschichte soll auf einer wahren Begebenheit beruhen.

Weiter zu einer Burg auf dem Blecher See

Mystischer noch wurde es am nächsten Ort. Auf dem Blecher See in Slowenien steht eine Burg auf einer Insel. Die Herrin der Festung hat ihren Mann verloren und ist untröstlich. In ihrem Kummer spendet sie all ihr Geld für die lange fehlende Glocke der Kirche. Doch bei der Überfahrt zur Insel sinkt das Boot und die adelige Dame in tiefe Depression. Der Papst springt ein und ersetzt die versunkene Glocke. Die Burgherrin findet darauf Frieden in einem nahen Kloster. Wer heute genau hinhört, soll an manchen Nächten die Glocke auf dem Seegrund hören können.

All das und die schönen Bildeinblendungen der beschriebenen Orte begleitete die Musikerin Tania Pentcheva auf der Gitarre sehr stimmungs- und gefühlvoll.