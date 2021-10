Reise in die Welt der Weihnachtswichtel

Schon zum fünften Mal gibt es eine weihnachtliche LR-Spendentasse. Der Erlös daraus geht direkt an den LR Global Kids Fund. Und der setzt das Geld für Kinderhilfsprojekte ein.

Auf den Spuren der Weihnachtswichtel waren die Lunch-Club-Kids bei der diesjährigen Gestaltung der LR-Spendentasse. Die Kreativaktion ist für die Kinder und LR Health & Beauty inzwischen zur Tradition geworden und fand in diesem Jahr zum fünften Mal statt.

Eine Besonderheit 2021: Erstmalig wurde nicht im Lunch Club gebastelt, denn auf Grund der Corona-Pandemie war die Gestaltung vor Ort nicht möglich. Für die Lunch-Club-Kids aber kein Problem – schnell wurden die Kinderzimmer zu kleinen Künstlerateliers umfunktioniert. Das Bastelmaterial erhielten sie vorab vom LR Global Kids Fund.

Gemeinsam macht‘s doch mehr Spaß

„Es ist schön zu sehen, wie kreativ die Lunch-Club-Kids zu Hause geworden sind und wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass auch in diesem Jahr so viele Kinder mit dabei waren. Wir hoffen, dass wir die nächste Kreativaktion aber wieder vor Ort im Lunch Club starten können. Denn gemeinsam macht das Basteln der Motive für unsere Weihnachtstasse noch mehr Spaß“, berichtet Angelika Eirich, Junior Managerin LR Global Kids Fund: „Mit der Gestaltung der Weihnachtstasse wollten wir die Lunch-Club-Kids in die zauberhafte Welt der Weihnachtswichtel ‚entführen‘. Das ist uns gelungen. Die Kinder waren von der Idee begeistert.“

Die limitierte Sonderedition der beliebten Villeroy & Boch-Tasse ergänzt ab dem 1. November das LR-Weihnachtssortiment. Den Erlös von zehn Euro pro verkaufter Tasse spendet das Unternehmen direkt an den Kinderhilfeverein LR Global Kids Fund. Mit dem Kauf der LR-Spendenprodukte, wie der Weihnachtstasse, unterstützen Vertriebspartner, Kundinnen und Kunden sowie die Belegschaft die Kinderhilfsprojekte des Ahlener Vereins.