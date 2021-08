Rekordzahl an Briefwählern erwartet

Noch nicht den Stimmzettel hält Wahlsachbearbeiterin Silke Fischer in den Händen, nur eine Auflistung der vom Landeswahlausschuss in NRW zur Bundestagswahl zugelassenen Parteien – 27 sind es.

Weiß (Stadtrat), violett (Kreistag), grün (Bürgermeister), gelb (Landrat) – so bunt war die Farbpalette bei der Kommunalwahl im vergangene Jahr. In dieser Hinsicht wird die nächste Wahl zum Deutschen Bundestag, die in acht Wochen, am 26. September, ansteht, eher eine eintönige Angelegenheit, buchstäblich. Nicht vier, sondern nur einen Stimmzettel gibt es, und der wird wohl schlicht grau sein. Vermutet je­denfalls aus langjähriger Erfahrung Silke Fischer, zuständige Sachbearbeiterin bei der Stadt Ahlen. Sicher ist sie aber nicht, denn die Zettel werden diesmal vom Kreis gedruckt. „Da sind wir komplett außen vor“, so Fischer, „das macht‘s ein wenig entspannter.“ Am 13. August erwarte sie die Lieferung aus Warendorf.

Das nächste Datum, das die Verwaltungsmitarbeiterin im Blick hat, ist der 15. August – der Stichtag für die Eintragung in das Wählerverzeichnis. Diese erfolgt für alle Wahlberechtigten, die in Ahlen gemeldet sind, automatisch. Wer danach zuzieht, muss, sofern er nicht noch an seinem ehemaligen Wohnort wählen möchte, bis zum 5. September schriftlich die Aufnahme in das hiesige Wählerverzeichnis beantragen. Das gilt auch für im Ausland lebende Deutsche, die unter bestimmten Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen können. Silke Fischer hat schon einige Adressen auf dem Zettel, an die sie Briefwahlunterlagen verschicken wird, nach Frankreich oder Hongkong zum Beispiel.

Rund 37.000 Wahlberechtigte ab 18

Die Zahl der Wahlberechtigten steht also heute noch nicht exakt fest, aber überschlägig rund 37 000 werden es sein und damit 4000 weniger als bei der Kommunalwahl, bei der in Nordrhein-Westfalen Jungwähler schon ab 16 Jahren wie auch Angehörige anderer EU-Mitgliedsländer ihre Kreuze machen dürfen.

Der Postversand der Wahlbenachrichtigungen durch den kommunalen IT-Dienstleister citeq in Münster erfolgt ab dem 23. August. „Bis zum 5. September müssen sie verschickt werden“, erklärt Silke Fischer. Aber auch wer seine Karte noch nicht erhalten habe, könne bereits ab dem 23. August online über die Internetseite der Stadt (ahlen.de) Briefwahl beantragen. Das Wahlbüro im Sitzungssaal II im Rathaus öffne dann am 1. September und werde – personell nochmals aufgestockt – auf den zu erwartenden Ansturm vorbereitet sein.

Der Anteil der Briefwähler war bei der Kommunalwahl im Zeichen der Corona-Pandemie sprunghaft gestiegen, von 5781 im Jahr 2014 auf 9261. Ein Rekord, der aber, davon geht Silke Fischer fest aus, nicht mehr lange Bestand haben wird, schon wegen der voraussichtlich deutlich höheren Wahlbeteiligung: „Ich plane mit 11 000 Briefwählern.“ Damit die Auszählung ihrer Stimmen am Wahlabend möglichst zügig von der Hand gehen kann, werden elf Briefwahlvorstände eingerichtet. Nur fünf waren es noch bei der letzten Bundestagswahl 2017.

Wahlhelfer bekommen „Erfrischungsgeld“

Insgesamt 220 Wahlhelfer, die im Rathaus tätigen Mitarbeiter nicht mitgerechnet, werden benötigt. „Das Gros des Teams steht“, sagt Silke Fischer, weitere Freiwillige könnten sich aber gerne noch melden, am besten per Mail an wahlen@stadt.ahlen.de. Für sie gelten die gleichen Voraussetzungen wie beim aktiven Wahlrecht: Mindestalter 18 Jahre und die deutsche Staatsangehörigkeit. Der Nachweis einer Corona-Im­pfung ist keine Bedingung. „Um Gottes Willen“, entfährt es Silke Fischer bei dieser Frage. Die Stadt Ahlen habe auch im Unterschied zu einigen anderen Kommunen nicht darauf gesetzt, Wahlhelfer mit der Aussicht auf eine bevorzugte Impfung zu ködern. Welchen Sinn hätte das noch, wo doch die Priorisierung komplett aufgehoben sei und jeder, der wolle, einen Termin im Impfzentrum in Ennigerloh bekommen könne. Das „Erfrischungsgeld“ von 25 Euro für die Mitglieder der Wahlvorstände – 35 Euro bekommen die Vorsitzenden – muss als Anreiz reichen. Und obendrein gibt‘s natürlich auch wieder die obligatorische quadratisch-praktische Tafel und zusätzlich noch einen fair gehandelten Schokoriegel aus dem Weltladen. Je 250 Stück werden bestellt.

Wie das Hygienekonzept für den Wahlsonntag aussehen wird, ob etwa beim Gang an die Urne Maskenpflicht gilt und nach Möglichkeit wieder ein eigener Stift mitgebracht werden soll, ist laut Silke Fischer noch völlig offen. Dazu werde es sicher rechtzeitig Vorgaben seitens des Landes geben.