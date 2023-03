Religion und Wissenschaft

Im Rahmen der Kooperation zwischen der St.-Bartholomäus-Kirchengemeinde und dem Berufskolleg St. Michael haben zwei Religionskurse die Ausstellung „Wer ist der Mann auf dem Tuch?“ besucht. Die von den Maltesern konzipierte Ausstellung beschäftigt sich mit dem Turiner Grabtuch und den damit zusammenhängenden Fragen, um deren Beantwortung sich die Sonderausstellung in informativer Form bemüht.

Für die Führung durch die Ausstellung konnte Lothar Weichel, bis 2019 Schulleiter des Berufskollegs St. Michael, gewonnen werden. Dieser begrüßte die Schülerinnen und Schüler an einer ersten Station, an der eine Kopie des Grabtuchs gezeigt wird, und lud die Jugendlichen dazu ein, sich eine eigene Meinung zu bilden. Denn die Texte der Heiligen Schrift zu Leiden und Kreuzigung Jesu Christi, wissenschaftliche Untersuchungen, traumatologische Erkenntnisse zum Grabtuch und historische Forschungen würden sich zur Annahme verdichten, dass der „Mann auf dem Tuch“ Jesus von Nazareth sein könnte und dieses Tuch sein Leichnam umhüllt habe.

Geschichte lebendig

An weiteren vier Stationen, die mit insgesamt 25 Stelen, sieben Exponaten und eine dem Abdruck des Tuches entsprechenden Figur ausgestaltet sind, ließ Lothar Weichel die Geschichte des Turiner Grabtuchs durch seine detaillierten Aussagen lebendig werden. In der Fastenzeit und im Zugehen auf das Osterfest erfuhren die Schülerinnen und Schüler, die sich im Unterricht mit der Frage nach dem historischen Jesus Christus (Christologie) auseinandersetzen, wie sehr die Theologie bei der Spurensuche auf die Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaften angewiesen ist. Die sich daraus ergebende Spannung habe bisher 600 Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung in der Marienkirche gelockt, führte Lothar Weichel aus und zog damit ein positives Fazit

Auch im Gedenken zum Jahrestag des Ukrainekriegs entzündeten die Jugendlichen unter einem großen Holzkreuz Kerzen - auf ein baldiges Ende des Krieges hoffend.