Reminiszenz an Teltow

Unter dem Motto „BürgerArtig“ können Kunstschaffende ihre Werke an der Trafostation am Alten Hof zeigen. Die neuen Bilder stammen von Angelika Watteroth und Dirk Pagels aus Ahlens Partnerstadt Teltow.

Seit 1991 ist Ahlen Partnerstadt Teltows. Die Stadt Teltow, überregional bekannt geworden durch das Teltower Rübchen, ist mit rund 28 000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt im brandenburgischen Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die verkehrsgünstige Lage Teltows begründet sich in der unmittelbaren Nähe zur Landeshauptstadt Potsdam sowie zur Bundeshauptstadt Berlin. Da liegt es nahe, aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft in diesem Jahr Angelika Watteroth und Dirk Pagels, ihres Zeichens Teltower Malerin und Teltower Fotograf, gemeinsam an der Trafostation am Alten Hof zu präsentieren. Ihre Werke waren bereits unter dem Titel „Gemeinsam stark“ Bestandteil einer Ausstellung zu Jahresbeginn im Heimatmuseum, bei der sich durch einen spannungsgeladenen Brückenschlag Malerei und Fotografie vereinten. Pandemiebedingt war die Ausstellung fast ausschließlich im Internet zu erleben.

Markt als Hauptmotiv

Der Teltower Marktplatz aus Sicht der Malerin sowie des Fotografen zierte das Ausstellungsplakat und bildet jetzt auch das Hauptmotiv der Präsentation. Ergänzt wird eine weitere Projektionsfläche mit dem Werk von Angelika Watteroth, das die von ihr gemalte Stadtkirche Sankt Andreas in Teltow zeigt. Eine besondere Reminiszenz an Ahlen stellt das von Dirk Pagels ausgewählte zweite Fotomotiv dar. Eine nicht alltägliche Perspektive auf die fast allen Ahlenerinnen und Ahlenern bekannten Fördertürme an der ehemaligen Zeche Westfalen zeigt dieses großformatige Foto. Dirk Pagels gelang es bei seinem Aufenthalt in Ahlen zum Aufbau der Ausstellung „Gemeinsam stark“.

Interessierte können sich melden

Mit dem Kunstort „BürgerArtig“ haben die Stadtwerke gemeinsam mit der Agentur Eventa an der Trafostation am Alten Hof bereits ein knappes Dutzend Künstlerausstellungen ermöglicht. Dabei wird primär städtische Kunst aus Ahlen präsentiert, die jedoch nicht zwangsläufig städtische Motive zeigen muss. Für Stil und Motive steht ein breites Feld, da gibt es keine Vorgabe. Alle interessierten Kunstschaffenden können sich bei Eventa unter Telefon 760540 oder per E-Mail unter redaktion@das-stadtfenster.de melden.