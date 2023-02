Renaturierung des Hellbachs wird konkret

Auf einer Länge von rund 600 Metern soll der Hellbach im Ortsgebiet Vorhelms in gut zwei Jahren naturnah umgestaltet werden. Eine entsprechende Projektskizze, die bereits im Jahr 2019 für den oberen Bachverlauf von Beckum kommend erstellt wurde, erläuterte am Montagnachmittag Martin Janiczek als Vertreter des zuständigen Wasser- und Bodenverbands im Ortsausschuss.

Altarm reaktivieren

„Wir wollen den vorhandenen Wald im westlichen Bereich nutzen, um Sekundärauen anzulegen und Kolke zu schaffen, in denen nicht nur Fische nötige Rückzugsräume finden. Auch einen Altarm des Hellbachs möchten wir reaktivieren“, sagte Janiczek. „Zusätzlich eingebautes Totholz dient dabei als Unterstand zum Laichen.“ Das Projekt stehe im Kontext mehrerer Vorhaben im Umland. So stehe auch der Bereich um Haus Neuengraben bei Enniger im Fokus, so dass insgesamt 1,2 Kilometer Flusslauf in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden. „Nur neun Prozent der Gewässer in Nordrhein-Westfalen sind in einem ökologisch guten Zustand“, erweiterte der Experte den Blick der Lokalpolitiker.

Für den Hellbach sei eine Erweiterung der Lauflänge geplant. Diese kompensiere den Wegfall mehrerer Querbauwerke und Steinschüttungen, die bei der damaligen Begradigung entstanden sind. „Am Ende ist der Bach gut 180 Meter länger“, sagte Janiczek. Dabei werde ein Höhenunterschied von 2,10 Meter bei 0,3 Prozent Gefälle bearbeitet.

Versandung nach Starkregenereignissen im Hellbach. Foto: Christian Wolff

Die Renaturierung in Vorhelm verursacht nach Angaben des Wasser- und Bodenverbands Gesamtkosten in Höhe von rund einer Million Euro. 80 Prozent davon trägt das Land, jeweils zehn Prozent steuern Stadt Ahlen und Kreis Warendorf bei. Die Maßnahme bringe zusätzliche Ökopunkte ein, sagte Martin Janiczek. Bereits in diesem Monat wird es Gespräche mit betroffenen Anliegern geben, anschließend werden die nötigen Änderungen im Grundbuch vorgenommen.

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass zunächst die drei Querbauwerke abgerissen werden. Die Vermessungs- und Ingenieurarbeiten sowie Boden- und Artenschutzgutachten werden voraussichtlich ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen. Die topographische Aufnahme erfolge im Winter 2023/24. Die Bauausführung beginnt frühestens im Juli 2025. Erst dann wird die Renaturierung sichtbar voranschreiten, meinte der Referent. „Rund 8000 Kubikmeter Boden werden bewegt. Das ist nicht wenig.“

Graf weist auf Pfahlgründung hin

In einer Sitzungsunterbrechung meldete sich Philipp Graf von Schall-Riaucour zu Wort, um darauf hinzuweisen, dass das Staurecht am Hellbach aufgrund der dortigen Wassermühlen seit langer Zeit Haus Vorhelm vorbehalten ist. „Wesentliche Teile der Schlossanlage sind auf Eichenpfählen gegründet, die im Wasser stehen müssen“, erläuterte er. Viele kennen die Problematik aus der Lagunenstadt Venedig. Deswegen sei ihm daran gelegen, dass die aus dem Hellbach gespeisten Wassermengen in den Gräften nicht weniger werden. „Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass wir dort in Sommertagen rund 80 Zentimeter weniger Wasser hatten. Das ist noch verkraftbar.“

Sollte die Anlage jedoch zu trocken werden, sei die Standfestigkeit in Gefahr, betonte der Graf. Das sei auch aus Gründen des Denkmalschutzes unvertretbar. Hinzu komme die Tatsache, dass im Hellbach besonders nach Starkregenereignissen Sandablagerungen zu beobachten sind.