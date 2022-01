„Reset“ seit erstem Tag auf ihrer Agenda

„Ein schwieriges Jahr“, fasst Dr. Martina Padberg ihre Bilanz des Ausstellungsjahres 2021 spontan zusammen. Dabei denkt die künstlerische Leiterin des Kunstmuseums Ahlen vor allem an die Ausstellung über den Hagener Künstler Christian Rohlfs, die zwei Wochen nach ihrer Eröffnung Ende November 2020 aufgrund des Lockdowns geschlossen werden musste und nur dank einer vierwöchigen Verlängerung in der zweiten Maihälfte für das Publikum zugänglich gemacht werden konnte.

Bis Mitte Mai beschränkte sich der Zugang auf eine kleine, aber feine Ausstellungsbroschüre, die auch im Buchhandel zu erwerben war, und auf digitale Angebote über die Homepage und im Instagram-Kanal des Museums.

Zoderer in Präsenz

Umso erleichterter war Martina Padberg, als die Vorstellung des Schweizers Beat Zoderer tatsächlich in Präsenzform stattfinden konnte. Der renommierte konkrete Künstler habe es verstanden, die Menschen mit seinen ungewöhnlichen Faltungen zu faszinieren. Wie gut die Ausstellung beim Publikum ankam, zeigt der Verkauf des Katalogs, der dem Museum sozusagen aus den Händen gerissen wurde.

Anteil an der guten Resonanz hatte auch der Kölner Frank Bölter, der mit Schülerinnen und Schülern der Kunstklassen des Fritz-Winter-Gesamtschule eine Mitmachaktion vor dem Rathaus startete, indem er die Rathaus-Architektur als Origami-Pop-up nachbauen ließ. Der dabei entstandene Kiosk mit Service fand auch beim Bürgermeister und Rathausbesuchern viel Zuspruch. „Der Sommer hat schon sehr viel Freude gemacht“, fasst Martina Padberg zusammen.

Dagmar Schmidt und Dr. Martina Padberg zeigten unterschiedliche Landschaften Rohlfs im Eröffnungsraum. Foto: Dierk Hartleb

Mit großer Aufmerksamkeit wurde der Ahlener Beitrag für die Ausstellungsreihe „Hellweg konkret II“ auch in der gesamten Region wahrgenommen.

Mit der derzeit bis 16. Januar gezeigten Ausstellung „Reset Krise//Chance“ hat die Bonner Kunsthistorikerin in ihrer Leitungsfunktion erstmals die Kuratierung übernommen und zeigt, wie 19 internationale Kunstschaffende die in eine erdumspannende Pandemie verstrickte Welt sehen. Dieses Thema brennt Martina Padberg seit der Übernahme der Leitung im Kunstmuseum förmlich auf den Nägeln, wie sie bereits bei ihrer Vorstellung im März 2020 hatte anklingen lassen. Die Präsentation der Exponate verbindet sie mit einem Bouquet von Rahmenveranstaltungen wie Podiumsgespräche über die Frage, ob Krise womöglich kreativ macht. Mit einem „Rendezvous der Künste“ am kommenden Freitag (7. Januar) und einem zweifachen „Kunst-Genuss“ am 6. und 13. Januar schlendert die Ausstellung ihrem Ende entgegen.

„Nacht der Lichtkunst“ ein Herzensanliegen

Als Standort des Kunstprojekts „Hellweg – ein Lichtweg“ ist der künstlerischen Leiterin auch die Teilnahme an der „Nacht der Lichtkunst“ ein Herzensanliegen. Mit Elly Sloep präsentierte das Kunstmuseum am 30. Oktober eine niederländischen Künstlerin, die das stille Zwiegespräch mit den beiden bereits vertretenen Lichtkünstlern Egill Sæbjörn­sson und Adam Barker Mill suchte.

Ab dem 6. Februar will das Kunstmuseum mit der Ausstellung „Die frühen Jahre der Fotografie“ die Augen für deren Anfänge in der Mitte des 19. Jahrhunderts öffnen. Im Mittelpunkt steht dann die Sammlung des gebürtigen Ahleners Dr. Hans Gummersbach. Sie wird im Neubau in Dialog mit Arbeiten von Studierenden der Folkwang-Universität Essen gesetzt.