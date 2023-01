Ressourcen sparen und Umwelt schonen

Ein Gerät wegwerfen, nur weil die Batterie leer ist? Klingt verrückt, passiert aber tatsächlich täglich tausendfach auf der Welt. Hat der Akku seinen Geist aufgegeben und lässt sich nach mehreren Jahren treuer Dienste nicht mehr vernünftig laden, lässt sich bei modernen Smartphones kaum etwas machen. Die festeingebauten Teile sind unzugänglich und mit dem Akku fliegt gleich das ganze Handy auf den Müll.

Dass das nicht sein muss, zeigt das das Ahlener Unternehmen FoneFox Electronics. Es hat sich dem Prozess der Wieder- und Weiterverwendung von elektronischen Geräten verschrieben und bietet Kunden seit 2018 den An- und Verkauf von gebrauchten, aufbereiteten und erneuerten Handys, Tablets sowie Laptops an. Oft sind sogar fast neue Geräte im Angebot. Eine Idee, die bei der Stadt Ahlen und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) gut ankommt.

Nachhaltigkeit immer wichtiger

„Nachhaltigkeit wird in Produktion und Handel immer wichtiger“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Zusammen mit WFG-Mitarbeiter Matthias Panick und Jugendförderer Markus Beckmann ließ sich der Bürgermeister von FoneFox-Gründer Dennis Dahrendorff das Firmenkonzept vorstellen. „In vielen Haushalten sammeln sich alte Smartphones, die zum Wegwerfen oder für die Schublade viel zu schade sind“, so Dennis Dahrendorff. Oft sind die Geräte sogar noch voll funktionsfähig und können neue Updates bekommen. „Die Verlängerung der Lebenszyklen von Konsumelektronik durch Aufbereitung und ähnliche Maßnahmen, ist ein absolut integraler Bestandteil, um die Digitalisierung nachhaltig zu gestalten“, so der Unternehmer.

Um an gute Gebrauchte zu kommen, bedient sich FoneFox einer firmeneigenen Plattform zum Ankauf von ausgedienten Geräten. Wer sein gebrauchtes, sogar defektes Elektronikgerät verkaufen möchte, bekommt auf „wirkaufendeinhandy.de“ live ein Angebot. Der Preis wird anhand von professionellen Richtlinien ermittelt.

Sobald das Gerät in der Firma eingetroffen ist, durchläuft es einen Diagnoseprozess und der Verkaufspreis wird überwiesen. Alte Handys in einen Kreislauf zu geben, schone nicht nur knappe Ressourcen, so Dennis Dahrendorff. „Schadstoffe der Smartphones ruinieren nämlich auch die Umwelt.“

Skepsis noch groß

So gut die Idee sei, so groß sei mitunter aber auch noch die Skepsis der potenziellen Kundschaft. Einer der Hauptgründe, warum Benutzer ihre alten Smartphones nicht entsorgen wollen, seien die darauf gespeicherten persönlichen Daten. „Informationen können nicht nur verschlüsselt übermittelt werden, sie lassen sich auch sicher löschen“, versichert Unternehmer Dahrendorff. In der Werkstatt von FoneFox findet ein spezialisiertes Löschsystem Anwendung, um Handys gänzlich frei von privaten Daten zu bekommen, bevor sie wiederverkauft werden.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens, das monatlich 8000 bis 10.000 Elektronikgeräte bearbeitet, zeugt von Erfolg. 2018 mit seinem Geschäftspartner Janek Pälmke gegründet, beschäftigt FoneFox heute schon 30 Mitarbeiter. Das Personal besteht hauptsächlich aus Quereinsteigern. „Dazu kommen viele Studenten in Teilzeit“, berichtet Dennis Dahrendorff. Neue Fachkräfte seien immer gesucht und willkommen. Drei Auszubildende in der IHK-zertifizierten Fachrichtung „E-Commerce“ und „Büromanagement“ komplettieren das Team, das sich durch flache Hierarchien und ein familiäres Arbeitsumfeld auszeichne.

Bekenntnis zum Standort Ahlen

Das Wachstum spiegelt sich auch beim Raumbedarf wider. In diesem Jahr übernahm FoneFox die Gebäude der früheren Druckerei Gummich. „Ein Bekenntnis zum Standort Ahlen“, wie Dennis Dahrendorff, selbst gebürtiger Ahlener, ausdrücklich betont. Die Zeichen stehen auf Expansion: Ein eigener Online-Store „fonefox.de“ zum Vertrieb der Geräte wird gerade fertiggestellt. Und auch einen Shop für gebrauchte Konsumelektronik kann sich der Unternehmer in der Innenstadt gut vorstellen.

Für die Zukunft schwebt Dennis Dahrendorff und seinen Kollegen ein „Repaircafé“ mit speziellen Angeboten für Jugendliche vor. Viele Reparaturen könnte man nämlich auch selbst vornehmen, sofern man dabei richtig angeleitet werde. Überhaupt ist FoneFox der Kontakt zu jungen Leuten wichtig. Gesponsort wird bereits ein junges örtliches Basketballteam, die „Vorwärts Ahlen Mammuts“. Das Angebot zu weiterer Kooperation nahm Ahlens Jugendförderer Markus Beckmann gerne entgegen.