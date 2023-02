Rest-Testbestände für den Privatgebrauch

Ein weiteres Corona-Testzentrum macht am 28. Februar die Pforten dicht. Bis dahin sind an der Warendorfer Straße / Ecke Otto-Schott-Straße noch 25er-Testpackungen zum Selbstkostenpreis erhältlich.

Corona ist auf dem Rückzug, die Pandemie gilt offiziell als überstanden. Wenn zum 1. März die letzten Beschränkungen fallen, verabschiedet sich auch das Testzentrum an der Warendorfer Straße aus dem Stadtbild.

„Wir haben natürlich noch zahlreiche Tests auf Lager, die wir bei Bedarf an unsere Kunden zum Selbstkostenpreis abgeben wollen“, sagt Mitbetreiber Philipp Bake. Eine 25-er-Packung sei für 15 Euro zu haben. „Es gibt ja noch einige Stellen und Berufssparten, bei denen eine Testung nach wie vor nötig wie sinnvoll ist.“ Er denke dabei vor allem an Pflegedienste und Besucher von Krankenhäusern oder Senioreneinrichtungen. Ansonsten blicken Philipp Bake und Thomas Tutak auf nervenaufreibende Monate, aber auch viele interessante Begegnungen zurück. Seit dem 17. Dezember 2021 betrieben sie das Testzentrum auf dem Areal des Car-Centers Ahlen an der Ecke Otto-Schott-Straße. „Wir hätten niemals mit so einem Ansturm gerechnet“, verweist Tutak auf die starke Frequenz im Winter 2021 auf '22. „Zeitweise hatten wir fast 50 Mitarbeiter hier beschäftigt, um alles bewältigen zu können.“ Seit einigen Wochen gehe es deutlich ruhiger zu.

Viele Kunden täglich vor Ort

„Viele Leute kamen fast täglich. Wir kannten sie schon mit Namen“, berichtet Eva-Maria Völker. Sie war vom ersten Tag an dabei und wird auch am 28. Februar die letzte Testung an dieser Stelle vornehmen. „Um 20 Uhr machen wir dann die Schotten dicht.“ Sollte nach dem Stichtag noch Testmaterial übrig sein, können sich Interessierte an die Car-Center-Mitarbeiter wenden.