Richtig Rummel auf ganzer Runde

Einmal aufgeklappt – und die Hauptattraktion der Ahlener Maikirmes 2022 steht. Zumindest als Pappmaché. Länger dürfte es dauern, bis der 45-Meter-Riese „Konga“ auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz zu ganzer Größe kommt. „Ich habe lange drum gebuhlt“, gesteht Marktmeister Dietmar Kisolowski. Jetzt liegt Ahlen für den Zwischenstopp auf dem Weg. Zeit für Dschungel-Feeling im Ostenstadtteil.

Es geht wieder rund auf der Ahlener Maikirmes. Foto: Ulrich Gösmann

Richtig Rummel! „Ohne Zaun, ohne Kontrolle, ohne Maske.“ Gabriele Hoffmann, Leiterin der Rechts- und Ordnungsabteilung, zeigt sich am Mittwoch zuversichtlich, nach zwei Jahren Pandemie-Pause vom 29. April bis zum 3. Mai wieder eine „ganz normale Maikirmes“ an den Start bringen zu können. Sie sei Verfechterin einer solchen Außenveranstaltung. Drinnen halte sie vieles unterdessen noch für verfrüht.

Die Platzzusagen waren bereits in der zweiten Januarwoche rausgegangen. „Mit dem Zusatz: „Falls alle Stricke reißen, kann es einen Zaun geben oder gar keine Kirmes“, erklärt Hoffmann.

Zaun – das Stichwort, das in den vergangenen zwei Jahren kontrolliertes Kirmesvergnügen überhaupt erst ermöglicht hatte. Hinter die Rückkehr alter Freiheiten setzt die Rechtsdirektorin nun den Hinweis: „Jedem ist selbst überlassen, eine Maske zu tragen.“

„ »Ich kriege nicht alle drauf.« “ Marktmeister Dietmar Kisolowski

70 Schausteller sind diesmal mit von der Partie. Und es hätten noch mehr sein können, aber: „Ich kriege nicht alle drauf“, bedauert „Kirmeskind“ Kisolowskli. Deshalb auch eine Absage an den Klassiker Riesenrad. Irgendwie müssten auch noch Wohnwagen mit auf den Rosenbaum-Platz – mangels erschlossener Alternativplätze. „Da kommt eine Würstchenbude mit 3,50 Meter Länge und einem 16 Meter langen Wohnwagen“, verdeutlicht der Marktmeister die Zwänge. Vielleicht finde sich auch dafür mittelfristig eine externe Lösung.

Feurige Voodo-Masken, nebelspeiende Riesengorilla, Erdbebensimulationen: Mit dem Konga kommt mehr als nur eine Riesenschaukel nach Ahlen. Es solle sogar nach Dschungel riechen, amüsiert sich Dietmar Kisolowski.

Diesmal ein bisschen mehr Feuerwerk

Mit dem „Fly Over“ erlebt der Ahlener Rummelplatz eine weitere Premiere, die mit einem 40-Meter-Tower besticht. Kisolowski: „Der Kettenflieger geht richtig ab.“ Wäre noch die große Krake „Big Monster“ zu nennen. Oder das Laufgeschäft „Krumm und Schief Bau“, das nach seinem letzten Ahlener Auftritt umgestaltet hat. Für die „Kleinen“ geht‘s im fliegenden Bus (Flying Airdance“) in die Höhe.

Apropos Höhe: Das Feuerwerk zündet gleich am Freitag (29. April). „Ein bisschen mehr wie sonst.“ Dietmar Kisowoski macht‘s am allgemeinen Saisonauftakt fest. Die Feuerwerker zeigten dann gerne, was sie an Neuheiten so alles in die Luft bringen können. Das locke dann auch Schausteller nach Ahlen, die gar nicht auf dem Platz vertreten seien.