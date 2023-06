Eine gewaltige Wasserfontäne schoss am Freitagmorgen an der Zeppelinstraße in den Himmel. Vor Hausnummer 30 war ein Rohr gebrochen. Es blieb nicht der einzige Schadensfall.

Polizisten beobachten am Freitagmorgen auf der Zeppelinstraße, wie eine Wasserfontäne meterhoch in den Himmel schießt.

Zahlreiche Haushalte in Ahlen saßen am Freitag vorübergehend auf dem Trockenen, nachdem es an vier verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, im Osten wie im Westen und Norden, zu Wasserrohrbrüchen gekommen war. Philip Busse, Technischer Leiter Netzservice Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung bei den Stadtwerken, spricht von einer Kettenreaktion.

Der erste Schaden trat laut Busse um kurz vor sieben Uhr an der Zeppelinstraße vor Hausnummer 30 auf. Aus einem Loch im Pflaster des Bürgersteigs schoss eine mehrere Meter hohe Wasserfontäne in den Himmel. Polizisten hielten den Verkehr an und alarmierten die Stadtwerke. Da sich deren Betriebsgelände in unmittelbarer Nähe an der Industriestraße befindet, seien die ersten Mitarbeiter nach wenigen Minuten vor Ort gewesen, so Busse.

Die Zeppelinstraße war während der Reparatur des Wasserrohrbruchs nur halbseitig befahrbar. Foto: Peter Harke

Um die Versorgung der Stadt mit Trinkwasser sicherzustellen, wurde Busse zufolge dann mehr Wasser ins Netz eingespeist, wodurch es zu einem kurzzeitigen Überdruck kam und infolgedessen nacheinander zu drei weiteren Rohrbrüchen, und zwar im Bereich Am Brüggel / Ecke Mendelssohnweg, an der Millöckerstraße und am Thurn- und Taxis-Ring / Ecke Kleibrink. Die Ursache war offensichtlich in allen Fällen die gleiche: Altersschwäche der Rohrleitungen.

Betroffen waren nach Angaben der Stadtwerke insgesamt 18 Wohnobjekte, acht an der Zeppelinstraße und jeweils fünf am Brüggel und an der Millöckerstraße. Am Thurn- und Taxis-Ring sei es zu keiner Versorgungsunterbrechung gekommen. Philip Busse zeigte sich am Mittag zuversichtlich, die Schäden durch ein Tiefbauunternehmen zügig beheben und die Trinkwasserversorgung noch im Laufe des Freitags vollständig wiederherstellen zu können.