Rolf Leismann kehrt der BMA den Rücken

Das war‘s: Rolf Leismann kehrt der Bürgerlichen Mitte Ahlen (BMA) den Rücken. Ratsmitglied will er aber bleiben. Mit seinem Rückzug ist der bisherige Fraktionsvorsitzende einer möglichen Abwahl zuvorgekommen.

Rolf Leismann ist nicht mehr Mitglied der Fraktion der Wählergruppe „Bürgerliche Mitte Ahlen“ (BMA). Mit Schreiben vom 30. August hat der bisherige Fraktionsvorsitzende gegenüber dem Bürgermeister seinen Austritt erklärt. Zugleich kündigte er an, dem Rat weiter als Einzelratsmitglied anzugehören und auch seine Funktion als Vorsitzender des Sport- und Freizeitausschusses weiter wahrnehmen zu wollen. Auch seine weiteren Funktionen, in die Leismann vom Rat auf Vorschlag der BMA entsandt worden ist, wolle er weiter ausüben, heißt es in dem Schreiben.