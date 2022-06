Roller von Lastwagen touchiert

Blaulicht im Kreisel: Ein Rollerfahrer ist am Samstag in Tönnishäuschen verletzt worden, weil ihn ein Lastwagen beim Abbiegen touchiert hatte.

Zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Tönnishäuschen wurden am Samstagnachmittag Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Gegen 15 Uhr hatte dort der Fahrer eines Lastwagens versehentlich einen Motorroller touchiert, wobei dessen Fahrer verletzt wurde. Er begab sich selbstständig zur Behandlung in den Rettungswagen.