Roman mit Witz und Herzenswärme

Die Moderatorin, Journalistin und Autorin Anne Gesthuysen liest am 15. September (Donnerstag) um 19.30 Uhr im Heimatmuseum aus ihrem aktuellen Buch „Wir sind schließlich wer“.

Die Lesung findet im Rahmen der DAS-Frauenakademie statt, einer Veranstaltungsreihe für Frauen zu vielfältigen Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Geschichte, Kultur – von Frauen für Frauen, die von der VHS in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten in Drensteinfurt, Ahlen und Sendenhorst durchgeführt wird. Bei der DAS-Frauenakademie haben Frauen bei unterschiedlichen Veranstaltungen die Gelegenheit, Neues zu interessanten Themen zu erfahren, sich auszutauschen und aus der weiblichen Perspektive zu diskutieren. Eingeladen sind Frauen und Männer aller Altersgruppen.

Dritte DAS-Veranstaltung

Als dritte Veranstaltung in der Reihe liest Anne Gest­huysen aus ihrem aktuellen Roman „Wir sind schließlich wer“. Darin erzählt sie mit unvergleichlichem Witz, großer Herzenswärme und viel Feingefühl von einer Familie, die sich erst verlieren muss, um sich zu finden: Von einer jungen Pastorin am Niederrhein, die ihre Gemeinde aufmischt, vom Aufwachsen zweier ungleicher Schwestern in Adelskreisen und vom Mut, den es braucht, ein Leben selbst zu gestalten, wenn alles vorherbestimmt scheint: Die Bürger der Gemeinde Alpen sind skeptisch, als Anna von Betteray die Vertretung des erkrankten Pastors übernimmt. Schließlich ist sie geschieden, blaublütig, mit Mitte 30 viel zu jung für den Posten und eine Frau. Der einzige Mann an ihrer Seite: ihr Hund Freddy. Während Anna versucht, ein dunkles Kapitel ihrer Vergangenheit zu bewältigen und die Gemeinde behutsam zu modernisieren, gerät das Leben ihrer Schwester Maria komplett aus den Fugen.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter vhs-ahlen.de. Der Eintritt in Höhe von acht Euro (ermäßigt sechs Euro) ist an der Abendkasse am Tag der Lesung zu zahlen. Weitere Informationen gibt es in der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 5 94 36.