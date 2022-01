Romanideen mit Schwung vollenden

Den Autos in sich wecken – das können Interessierte während eines besonderen Kurses der VHS Ahlen. Das Angebot richtet sich an Menschen, die vielleicht einmal beinahe Schriftstellerin oder Schriftsteller geworden wären.

Mit „Relight My Fire – endlich wieder brennen fürs Schreiben“ bietet die VHS Ahlen mit Roman-Coach Hendrik Heisterberg einen Schreib-Workshop an. Stattfinden wird dieser 5. und 6. Februar (Samstag und Sonntag) jeweils von 10 bis 15 Uhr in der VHS, Markt 15.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die vielleicht einmal beinahe Schriftstellerin oder Schriftsteller geworden wären und viele Stunden, Tage und Nächte in ein Romanmanuskript gesteckt haben, die ihre Fantasien haben sprudeln lassen und kleine Welten erschaffen haben, in denen hoffnungsvolle Figuren ihre Geschichten begannen. Gedacht ist der Kursus auch für diejenigen, die fürs Schreiben gebrannt haben, sich dann aber irgendwie verzettelten und den Faden, die Inspiration und den Schwung verloren haben. Und irgendwo in einer dunklen Schublade wartet bis heute eine wunderbare Geschichte darauf, dass sie endlich zu Ende erzählt wird und vielleicht sogar ein Buch wird.

Feuer fürs Schreiben entfachen

Bei wem hierbei alte Leidenschaft aufflackert, für den wird es Zeit, dass Feuer fürs Schreiben wieder zu entfachen. In diesem Seminar präsentieren sich die Teilnehmenden gegenseitig ihre Romanideen und Textpassagen, erörtern gemeinsam, woran ein Schreibprojekt möglicherweise krankt und überlegen, wie man das Feuer dafür neu entfachen kann, damit der Spuk in der Schublade endlich ein Ende findet.

Seit 2011 unterstützt Hendrik Heisterberg Autorinnen und Autoren kreativ beim Plotten sowie bei der Umsetzung und der Fertigstellung ihrer Manuskripte. Er ist seit fünf Jahren freier Lektor und Redakteur beim Goldmann Verlag und war als Ghostwriter unter anderem bereits für Tim Mälzer (Die Küche) sowie TV-Weddingplanner Froonck Matthée (Hochzeitsfieber) im Einsatz. Zudem ist Heisterberg als Literaturexperte beim Digitalen Literarischen Duett sowie beim Ahlener Literarischen Sextett regelmäßige zu Gast.

Anmeldungen für den Workshop sind bis zum 27. Januar (Donnerstag) unter vhs-ahlen.de, per E-Mail an vhs@stadt.ahlen.de oder in der Geschäftsstelle der VHS möglich. Für die Teilnahme gilt aktuell die 2G-Regelung. Zusätzlich ist während des Kurses mindestens eine medizinische Maske zu tragen. Weitere Informationen unter 5 94 36. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro, ermäßigt 30 Euro.