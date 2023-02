Romeo und Julia und der Balkon

Provinz-Theater in der Schuhfabrik

Jugend macht Theater: „Der Balkon der Liebenden“ ist am 25. Februar in der Schuhfabrik zu sehen.

Das kreisweite Projekt „Provinz – Jugend macht Theater“ bringt die Stücke der Theatergruppen aus Ahlen, Oelde und Beckum auf die Bühne. Am 25. Februar ab 19 Uhr ist die Koproduktion der Ahlener Schuhfabrik und der Alten Post Oelde mit dem Titel „Der Balkon der Liebenden“ und das Ensemble der Kulturinitiative Filou Beckum mit dem Stück „Willkommen in Mollywood“ im Bürgerzentrum Schuhfabrik zu sehen. Die drei beteiligten Einrichtungen führen seit vielen Jahren dieses interkommunale jugendkulturelle Leuchtturmprojekt als Netzwerk Amateurtheater im Kreis Warendorf durch.

Mittelpunkt der Liebesgeschichten

Die Theatergruppe der Schuhfabrik und der Alten Post führt ihr Stück „Balkon der Liebenden“ auf. Wer kennt sie nicht, die älteste Liebesgeschichte der Welt? Romeo und Julia. Woran erinnert man sich? An die berühmte Balkonszene. Und dieser Szene hat sich in diesem Jahr das Jugendtheaterensemble Provinz der Schuhfabrik angenommen. Der Balkon wird zum Mittelpunkt verschiedener Liebesgeschichten und verschiedener Theatergenres, doch Romeo und Julia weichen der architektonischen Erhöhung niemals von der Seite. Sie finden ebenfalls in jeder Szene ihren Platz. Wie? Davon dürfen sich die Zuschauenden überraschen lassen.

Ob Julia immer auf dem Balkon steht und Romeo unten wartet, er sich vielleicht in der Tür irrt, Julia sich doch im Garten befindet oder gar mit Akzent spricht, wird jetzt noch nicht verraten. Aber keine Angst, auch wer Shakespeares Liebesstoff noch nicht auswendig kennt, wird mit auf die Reise genommen. Denn was wäre eine szenische Anspielung an die Örtlichkeit des Treffens, ohne dass man die klassische Ursprungsszene auch zu sehen bekommt? Es spielen: Hanna Beckmann, Megan Cosgrove-Kokot, Sophie Czichon, Gesine General, Ulrike Gerhardt, Helena Göcking, Lasse Meiwes, Annika Nordhues, Johanna Populoh, Tristan Reckendrees, Tim Schäfer, Mia-Sophie Storck, Angelina Wöhe und Yesim Yavuz. Regie führen Tobias Winopall und Kaira Strecker.

„Willkommen in Mollywood“

Die Beckumer Provinz-Gruppe eröffnet den Abend und spielt „Willkommen in Mollywood“. Zwölf Teenager schäumten über vor Ideen und Motivation und wagten es erneut, ein Theaterstück selbst zu schreiben und zu inszenieren. Schnell wurde eine Stückidee gefunden. Die Provinzgruppe gibt den Zuschauenden Einblicke in verschiedene Szenen der großen Kinofilme.

„Nehmen Sie Platz und tauchen Sie ein in die Welt der Kinofilme! Sie wollten schon immer mal hinter die Kulissen der großen Kinowelt schauen?“ Die jungen Schauspielerinnen machen es möglich, und das Publikum darf sich dabei entspannt zurücklehnen und die Schauspielerinnen auch tanzen lassen.

Bei dem Stück wurde an jede Altersgruppe im Publikum gedacht. Werwölfe werden mit Vampiren kämpfen. Ein Pirat hat sich scheinbar in die Hose gemacht, während ein großes Schiff gesunken ist. Und was sagt die Regie, bevor gedreht wird? Und Action!

Es spielen: Kira Olbrich, Kathleen Hogge, Hosna Salmai, Habbiba, Salmai, Mara-Rahlea Iarna, Marie Behrens, Jil Nowack, Anouk Thorwesten, Nura Ballouk, Rieke Cornils, Adina Abraham und Kathrin Teichrib. Regie führt Andrea Kühn-Parciany.

Vorverkauf läuft

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro für Schülerinnen und Schüler und acht Euro für Erwachsene. Vorverkauf über events.schuhfabrik-ahlen.de.

Beide Theaterstücke sind am 26. Februar ab 16 Uhr auch im Stadttheater Beckum zu sehen. Mehr Infos auf der Homepage der Schuhfabrik.