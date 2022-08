Rosen für die vielen Helfer

Zahlreiche Ehrengäste aus dem Kreis der Mitwirkenden und Unterstützer konnte Julia Jacob am Freitagabend bei der Preview ihres Films „City of Hope“ im „Cinema Ahlen“ begrüßen.

Für Julia Jacob war es eine Zitterpartie bis zum letzten Augenblick: Wer kommt und wenn, kommen sie auch rechtzeitig? Groß war die Erleichterung, als Ilayda Cilingir am Freitagabend pünktlich zur Preview im „Cinema Ahlen“ eintraf, frisch aus dem Balkanurlaub. Ilayda hatte zusammen mit Simge Kütük die Hauptrolle in dem Film „City of Hope“ (Stadt der Hoffnung) gespielt.

Den einstündigen Vorlauf vor dem Beginn des Films nutzte die Filmemacherin, sich bei Geldgebern, Sponsoren und Unterstützern des ambitionierten Projekts jeweils mit einer Rose zu bedanken. Allen 300 Ehrenamtlichen, die hinter und vor der Kamera mitgewirkt haben, Dank zu sagen, hätte den zeitlichen Rahmen gesprengt und so beließ es Jacob, Regisseurin, Produzentin und Dramaturgin in einer Person, dabei, einige nach vorn zu holen und sie stellvertretend für alle anderen auszuzeichnen. An erster Stelle stand dabei Sylvia Adam-Recker, Geschäftsführerin des Vereins „Keiner geht verloren“, in deren Räumlichkeiten Jacob auch für die Dauer der drei Schreibwerkstätten und der eigentlichen Dreharbeiten ihr Büro einrichten konnte. Castings und Workshops fanden großenteils ebenfalls beim kgv statt.

„ »Das ist kein low Budget, das ist ein No-Budget.« “ Filmemacherin Julia Jacob

Trotz Förderung des Landes aus Mitteln der Regionalen Kulturförderung und des LWL war das Geld knapp; unterm Strich bezifferte Jacob das Budget auf rund 77 000 Euro. „Das ist kein low Budget, das ist ein No-Budget“, scherzte sie, auch wenn ihr danach während der Vorbereitungs- und Dreharbeiten nicht zumute war, wenn das Geld mal wieder auszugehen drohte.

Doch mit Charme, Einsatzwillen und unerschütterlichem Optimismus gelang es Julia Jacob, alle Hürden zu nehmen. Die exklusive Preview im Rahmen des Filmfestivals Münster am 25. September 2021, zu dem die Filmemacherin für das Segment „Westfalen Connection“ eingeladen wurde, war die erste Auszeichnung. Dass Ahlen, wo die meisten der Spielorte liegen, noch fast ein Jahr auf die Vorführung warten musste, war im Wesentlichen Corona geschuldet.

Ihr dankte Julia Jacob (l.) ganz besonders: Sylvia Adam-Recker, Geschäftsführerin des kgv. Foto: Dierk Hartleb

Bevor die drei Episoden des Sozialdramas um die Geschwister Enver und Selma und ihren kriminellen Bruder über die Leinwand flimmerten, ließen sich die 100 Previewgäste von Yagut Janzen akustisch verwöhnen, die den Titelsong des Films singt und inzwischen neben ihrem Modedesign-Studium in Berlin eine Karriere als Sängerin startet. In Kürze erscheint ihr erstes Profi-Musikvideo mit dem Song „Komm mit“.