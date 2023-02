„Rosenmontag stehe ich auf dem Wagen“

Dem positiven Corona-Schnelltest, der Ahlens Stadtprinz Ossi I. am Donnerstagmorgen aus dem aktiven Tagesgeschäft riss, folgten bis in den Abend Spontanbesuche seines Gefolges und auch der Nachwuchsjecken. Im Interview betont Ossi I., am Rosenmontag auf jeden Fall auf dem Prinzenwagen zu stehen.

Schock für Ahlens Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) am Donnerstagmorgen: Ein Corona-Schnelltest schlug positiv an. Aus den Auftritten an Weiberfastnacht wurde nichts. Stattdessen war Seine Tollität ans Zuhause gebunden. Seine Combo und sein Gefolge zogen stattdessen mit seiner Tochter Vanessa als spontan eingesetzte Stadtprinzessin durch Seniorenzentren und andere Einrichtungen. Vergessen wurde Ossi I. trotzdem nicht. Am späten Nachmittag und Abend standen unangekündigt zunächst Kinderprinzenpaar mit Kükengarde und wenig später auch die „Stadtprinzessin“ mit Combo und Gefolge vor der Haustür, um ihm Mut zu machen. Und auch unsere Redaktion fragte beim Stadtprinzen am Abend nach dem Wohlbefinden und wie es nun weitergeht.