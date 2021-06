Rosis Speisetaxi ist ein „Corona-Rad“

Anderen Leuten Gutes tun, das hat Rosi Fröhlich seit Kindertagen nicht verlernt. Auch wenn sie sich in ihrem Berufsleben lange Zeit als einzige Frau in der Männerdomäne des Elektrobetriebs auf der Zeche Westfalen durchsetzen musste, ist sie bis heute eine Seele von Mensch geblieben – humorvoll und einfühlsam zugleich.

Einfach mal raus

Vielleicht, vermutet die Ahlenerin selbst, hat ihr das auch in den schwersten Monaten der Corona-Pandemie geholfen. Alternativen im Alltag habe sie gesucht, als sich um sie herum alles in Lockdown-Schockstarre befand. „Da habe ich gedacht, ich muss nach draußen. Das alte Fahrrad müsste wieder mehr genutzt werden“, erzählt sie. Der Händler, der das Gefährt schließlich „fit“ machte, brachte Rosi Fröhlich wieder zum Schmunzeln: „Ihr Rad heißt ja ,Corona‘“, habe er ihr gesagt, als es um die Frage des Fahrradtyps ging. „Mir war das vorher gar nicht aufgefallen“, gibt sie zu.

Rosis Corona-Fahrrad. Foto: Christian Wolff

Inzwischen radelt die ehemalige „Püttrologin“, wie sich die ehemaligen Zechen-Damen gerne nennen, regelmäßig quer durch die Stadt – von Ost nach West, von Süd nach Ost und natürlich mitten ins Zentrum. „Ich versorge eine gute Freundin immer wieder mit einem guten Mittagessen“, verrät sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie steht in diesem Moment mit ihrem Zweirad vor den Türen des Stadthallen-Restaurants, aus dem sie wenige Minuten zuvor zwei „heiße Tüten“ mitgebracht hat. „Da wird sich meine Freundin sicher freuen“, ist Rosi Fröhlich überzeugt. „Forelle Müllerin“ mit Kartoffeln, Salat und einem Nachtisch werden heute mit dem umweltfreundlichen Speisetaxi serviert.

Ein Service, der nicht nur in der harten Phase der Pandemie für gute Laune sorgte, sondern auch in diesem Tagen bei fallenden Inzidenzen und ersehnten Lockerungen. Ja, womöglich werde diese nicht tägliche, aber doch regelmäßige Pandemietradition einfach beibehalten, kann sich die Ahlenerin gut vorstellen. Aber mehr Zeit zum Plausch bleibt nicht, sonst wird das Essen kalt. „Jetzt geht‘s voller Freude auf mein ,Corona-Rad‘“, sagt sie – und fragt: „Ist das nicht eine schöne Geschichte in diesen schweren Zeiten?“ In der Tat.