Ruda Schweizer-Dönges: Aus 30 wurden 33 Werke

Immer gleiche Motive? Ein künstlerischer Stil, der sich vom Frühwerk bis hin zum späten künstlerischen Schaffen unverändert durchzieht? Das mag es geben. Nicht jedoch bei Ruda Schweizer-Dönges (1910 bis 1965). Ihre Werke weisen vielmehr wechselnde Schwerpunkte auf, die von verschiedenen eher nüchtern-kühlen Stillleben über Landschaftsbilder bis hin zu farbenfroheren Blumenbildern reichen. Das wurde am Sonntag bei der Finissage der Ausstellung „Grafik und Malerei einer Ahlener Künstlerin“ im Kulturkeller der Familie Massin an der Sedanstraße nochmals deutlich. Bevor die Bilder abgehangen wurden, führte der Sohn der Künstlerin, Hermann F. Schweitzer, nochmals in das Werk und den Werdegang seiner Mutter ein.

Ära der „Neuen Sachlichkeit“

Kennzeichnend für das Frühwerk von Ruda Schweizer-Dönges aus den 1930er-Jahren waren dabei zunächst Stillleben in einem kühlen Stil, wie er für die Ära der „Neuen Sachlichkeit“ als Reaktion auf den Expressionismus typisch war. Deutlich zu sehen sind hier die Einflüsse Alexander Kanoldts, der die junge Künstlerin an der Kunstakademie in Berlin prägte.

Insbesondere in den 1950er-Jahren widmete sich die Künstlerin dann verschiedenen Landschaften. Es entstanden Bilder der Natur rund um Füssen oder auch alter Fischerhäuser in Greetsiel, die heute denkmalgeschützt sind. „Hier ist sie mit großer Begeisterung in Details gegangen“, zeigte Hermann F. Schweitzer auf. Das Spätwerk, für das unter anderem Rosenbilder aus dem Jahr 1963 stehen, ist besonders eindrucksvoll. „Sie gehören zu meinen Lieblingsarbeiten“, betonte Schweitzer. Eine Einschätzung, der sich Dieter Massin anschloss. „Dieser Hingabe zur Kunst trotz körperlicher Leiden gebührt Hochachtung“, fand er angesichts luftiger, temperamentvoller und lockerer Werke, die ganz unverkrampft wirken, obwohl Ruda Schweizer-Dönges kurz vor ihrem Tod an schwerem Gelenkrheuma litt und auf die Assistenz ihres jüngsten Sohnes angewiesen war. Ein Grund zur Resignation? Beileibe nicht. „Die Rose als Symbol passt zu ihrem Charakter“, erklärte Hermann F. Schweitzer bei einem Rundgang durch die Ausstellung. Seine Mutter habe, obwohl zuletzt im Rollstuhl sitzend, häufig Scherze gemacht und sei keineswegs in Depressionen verfallen. Ein Temperament, das sich in den farbenfrohen Blumenbildern in Aquarell widerspiegelte.

Münsteraner Finder zu Gast

Mit 30 Bildern startete die Ausstellung im November. Nun sind es insgesamt 33 Bilder, die nach dem Abbau zum Sohn der Künstlerin nach Bonn zurückkehren werden, da während der Ausstellung auch drei Fundstücke aufgetaucht sind. Zwei davon rettete das Ehepaar Lilly und Johannes Schulte-Frankenfeld in Münster vor dem Sperrmüll und brachte sie zur Ausstellung nach Ahlen, auf die die Münsteraner bei einer Online-Recherche stießen (wir berichteten). „Wir haben uns über die Einladung zur Finissage sehr gefreut“, sagten die jungen Eltern, die es sich am Sonntag nicht nehmen ließen, zum Ausstellungsende in den Kulturkeller zu kommen.

Wer sich einen Eindruck vom Wirken Ruda Schweizer-Dönges verschaffen möchte, kann dies auch nach dem Ende der Ausstellung noch tun: Unter www.ahlentv.info/ruda-schweizer.htm findet sich ein Kurzvideo.