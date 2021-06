„Rudelgucken“ nur im kleinen Rahmen

Auch wenn die zusehends entspanntere Corona-Lage es zulassen würde: „Rudelgucken“ wird es im großen Stil bei der am Freitag beginnenden Fußball-EM in Ahlen nicht geben.

Grenzenlos war der Jubel am 13. Juli 2014 in der Ahlener Stadthalle, als Mario Götze die deutsche Fußballnationalmannschaft zum vierten WM-Titel schoss. Bei der am Freitag beginnenden EM wird es Public Viewing in dieser Form nicht geben.

Andreas Bockholt bekommt noch heute Gänsehaut, wenn er an den 13. Juli 2014 zurückdenkt, den Tag, an dem Deutschland im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro zum vierten Mal Fußball-Weltmeister wurde. Rund 1000 Fans fieberten und zitterten bei der Liveübertragung des Finales in der Ahlener Stadthalle mit – bis zur 113. Minute, in der Mario Götze den erlösenden 1:0-Siegtreffer gegen Argentinien erzielte. Wie das Spiel ging auch die Party anschließend in die Verlängerung. „Wir hatten das letzte Fass Bier am Hahn, wären fast trockengefallen“, erinnert sich Bockholt.

Stadthalle sieht kein Besucherpotenzial

Vier Jahre später, als die deutsche Mannschaft bei der WM in Russland schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten musste, gab es nichts zu feiern, und als hätte er es geahnt, hatte der Stadthallenchef auch bereits lange im Vorfeld entschieden, bei diesem Turnier kein Public Viewing zu veranstalten. Der Hype um „Jogis Jungs“ sei schon damals merklich abgeflaut gewesen, sagt Bockholt. Und so wird es auch bei der am Freitag beginnenden Euro 2021 kein „Rudelgucken“ in der Stadthalle geben, selbst wenn die gelockerten Corona-Regeln dies – mit Einschränkungen – erlauben würden. „Das hätten wir auch in normalen Zeiten nicht gemacht“, erklärt An­dreas Bockholt. Er weiß sich mit vielen Kollegen in der Branche einig, dass das Marktpotenzial für ein solches Format nur noch als sehr gering einzustufen sei. Anders ausgedrückt: Die Hütte würde nicht mehr voll. Abgesehen davon, dass die Besucherzahl ohnehin begrenzt werden müsste.

„ »Unter den jetzigen Rahmenbedingungen macht es keinen Sinn.« “ Kinobetreiber Martin Temme

Auch Kinobetreiber Martin Temme, selbst eingefleischter Fußballanhänger, will diesmal auf Public Viewing verzichten. „Theoretisch möglich wär‘s“, sagt er, „aber unter den jetzigen Rahmenbedingungen macht es keinen Sinn.“ Temme richtet sein Augenmerk auf die für Mitte Juli angepeilte Wiedereröffnung des normalen Spielbetriebs im „Cinema Ahlen“: „Unser Hygienekonzept steht.“ Noch offen sei, ob Popcorn und Getränke auch in den Sälen verzehrt werden dürfen. Temme will die EM ganz gemütlich zu Hause am Bildschirm verfolgen. Allzu hohe Erwartungen hat er in sportlicher Hinsicht allerdings nicht: „Wir schaffen gerade die Vorrunde.“ Das letzte Testspiel der Löw-Elf am Montag ist für ihn kein Gradmesser: „Gegen Lettland hätte auch Rot-Weiß Ahlen 4:0 gewonnen.“

Schuhfabrik zeigt nur deutsche Spiele

Das Bürgerzentrum Schuhfabrik, das bei früheren Welt- und Europameisterschaften ebenfalls regelmäßig auf Ballhöhe war, tritt mit einer „abgespeckten Version“ an, wie Theo Heming, verantwortlich für den Programmbereich, erklärt: „Wir werden nur die deutschen Spiele zeigen, aber nicht im Saal, sondern in der Kneipe.“ Dabei seien natürlich die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Heming rät: „Am besten vorher einen Tisch reservieren.“ Ein Negativtestnachweis oder die Vorlage einer Impfbescheinigung wird nicht mehr erforderlich sein, da der Kreis Warendorf ab dem morgigen Freitag in die Inzidenzstufe 1 (unter 35) fällt.

Der Gemeindesaal an der Paul-Gerhardt-Kirche wird sich in den nächsten vier Wochen nicht in ein EM-Studio verwandeln. Die nötige Planbarkeit sei nicht gegeben, die jetzt eingetretene Entspannung der Corona-Lage noch vor wenigen Wochen nicht absehbar gewesen, heißt es vom Förderverein. „Das so kurzfristig noch auf die Beine zu stellen, bekommen wir leider nicht hin“, bedauert der Vorsitzende Jörg Kunert.

Profitieren von der Absage größerer öffentlicher Veranstaltungen könnte die Außengastronomie. Für sie hat die NRW-Landesregierung per Erlass geregelt, dass an den Spieltagen der EM ausnahmsweise nicht wie sonst um 22 Uhr die Nachtruhe beginnt, sondern bis 24 Uhr in Biergärten und auf Restaurantterrassen gemeinsam Fußball geschaut werden darf. Der Gebrauch lauter Fan-Artikel wie Druckluftfanfaren oder Trillerpfeifen sollte allerdings mit Rücksicht auf die Anwohner unterbleiben, so der Appell von Umweltminister Johannes Remmel.