Ruf nach Konzept für E-Ladesäulen

Kritik an Beschränkung

Energie fürs Elektroauto gibt es derzeit an vier städtischen Ladesäulen. Doch die Parkbeschränkung auf drei Stunden sorgte für Diskussionen im Ausschuss.

Bei der Verkehrswende sehen Experten noch viel Luft nach oben. Die flächendeckende Installation von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ist allerorts mit vielen Fragen verbunden, denen jetzt auch der Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen, Digitalisierung und Anregungen gegenüberstand.

Derzeit ist das Parken an den vier bestehenden E-Ladesäulen der Stadt – am Alten Hof und auf dem Stadthallenparkplatz – während des Ladevorgangs der Elektrofahrzeuge für die Dauer von bis zu drei Stunden gebührenfrei. Doch langfristig soll es nicht nur mehr Ladesäulen, sondern auch ein schlüssiges Konzept für deren Nutzung geben, entschied der Ausschuss am Donnerstagnachmittag.

Anlass für eine längere Diskussion war der Vorschlag von Sophia Laura Maschelski-Werning (SPD), das Parken für einen kompletten Ladevorgang freizustellen und die Begrenzung auf drei Stunden aufzuheben. Doch da sah Rechtsdirektorin Gabriele Hoffmann aktuell wenig Handhabe und fragte: „Wir sollen wir kontrollieren, ob jemand nur den Stöpsel im Fahrzeug hat oder tatsächlich noch lädt?“ Die Begrenzung sei bewusst gewählt worden, um möglichst vielen Nutzern von Elektrofahrzeugen das Laden und Parken an den aktuell noch wenigen Stationen zu ermöglichen. „Sonst könnte man da ja unbegrenzt stehen und den Platz für andere blockieren.“ Straßenverkehrsrechtlich sei nur eine Parkdauer zu ahnden, nicht aber die jeweilige Ladezeit der Fahrzeuge, so Hoffmann.

Die E-Ladesäule auf dem Stadthallen-Parkplatz. Foto: Christian Wolff

Bernd Meiwes (SPD) schlug vor, den Punkt bei der kommenden Sitzung des Fachausschusses in gut zwei Wochen eingehender zu besprechen. Beispielsweise könnten Flächen auch an Ladestation-Betreiber verpachtet werden, meinte er. Aber: Bis dahin werde die Verwaltung wohl kaum eine eingehende Prüfung vornehmen, geschweige denn ein Konzept vorlegen können, gab Ausschussvorsitzender Ralf Marciniak zu bedenken.

Umwelt- und Klimaausschuss soll eingebunden werden

Letztlich verständigte sich das Gremium darauf, die Zeit bis zur nächsten Gebührenrunde zu nutzen. Die Verwaltung soll dann zur Sitzung Anfang / Mitte Februar 2023 die Ergebnisse vorlegen. Geklärt werden müsse nach Ansicht von Gabriele Hoffmann ebenso, ob der Umwelt- und Klimaausschuss eingebunden werden müsse, denn schließlich tangiere die Elektromobilität auch seinen Bereich.

Die übrige Änderung der Gebührenordnung fand das einstimmige Votum des Ausschusses. Aufgrund der bevorstehenden Sperrung des Rathaus- und Stadthallenparkplatzes während der Bauphase des neuen Bürgercampus, schlug die Verwaltung darüber hinaus vor, die Parkgebühren nicht zu erhöhen, sondern zu beschließen, dass in den derzeitigen Parkgebühren bereits die Umsatzsteuer enthalten ist.