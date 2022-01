Ruhige Silvesternacht in Ahlen

Anwohner des Bürgermeister-Corneli-Rings stellten am Neujahrsmorgen zwei beschädigte Pkw fest. An der Twieluchtstraße in Dolberg traten Unbekannte in der Nacht an mehreren Autos Außenspiegel ab. Und an der Penzberger Straße wurden mehrere Briefkästen eines Mehrfamilienhauses durch gezündete Böller beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 entgegen.

Im übrigen Kreisgebiet blieb es nicht ganz so ruhig, insgesamt 95 Einsätze gab es zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und um 6 Uhr am Neujahrsmorgen, das waren 20 mehr als beim Jahreswechsel 2020/21. In Sendenhorst brannte gegen 3.30 Uhr ein Gartenhaus am Holunderweg. Am Bahnhof in Neubeckum lieferten sich mehrere junge Männer eine Schlägerei. Und vor einer Bar an der Hühlstraße in Beckum wurden Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Die Polizei stellte die Personalien der Anwesenden fest und leitete Ermittlungsverfahren ein. Die Waffe wurde nicht gefunden.

Insgesamt habe sich die große Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger über den Jahreswechsel aber besonnen gezeigt, lobt die Polizei in einer Pressemitteilung.