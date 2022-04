Rumpelstilzchens Geheimnisse zum Saisonauftakt

Rumpelstilzchen hat so manches Geheimnis. Das erfahren die Besucherinnen und Besucher am Sonntag am Juk-Haus.

Die Saisoneröffnung von „Raus auf die Wiese“ steht bevor:

Am Sonntag (1. Mai) erwartet das Spielmobil der Stadt Ahlen alle kleinen und großen Besucherinnen und Besucher zu Spiel, Spaß und Abenteuer auf der Juk-Haus-Wiese, Im Burbecksort 57. Ab 15 Uhr können alle Kinder, Eltern, Verwandte und Freunde einen tollen Nachmittag mit dem abwechslungsreichen Spielangebot des Spielmobils verbringen.

Neben Rollbahn, Kinderschminken, Diabolos, Jongliertellern, Wasserspielen und vielen weiteren Möglichkeiten öffnet sich in den nächsten Wochen an jedem Sonntag ab 16 Uhr, auch wieder der Theatervorhang. Mit einem bunten Familienprogramm an den insgesamt sechs Raus-auf-die-Wiese-Sonntagen ist laut Ankündigung der städtischen Jugendabteilung für viel Unterhaltung gesorgt.

Ja, spinnen die denn?

Zum Auftakt am Sonntag präsentiert das Tamalan-Theater sein Stück „Rumpelstilzchen – oder alles andere bleibt geheim“. Zum Inhalt: Ja, spinnen die denn? Aus Stroh Gold machen? Das geht doch gar nicht. Aber der Müller und der König sind sich einig – und so muss die Müllerstochter mit einem Spinnrad in der Strohkammer übernachten. Dass ihr in der Nacht jemand beim Goldspinnen geholfen hat, bleibt ein Geheimnis. Aber es ist nicht das einzige. . .

Terminübersicht Foto: 1. Mai: Tamalan Theater mit „Rumpelstilzchen – oder alles andere bleibt geheim“,8. Mai: Die Mimosen mit „Der Narrenspiegel“,15. Mai: Theater Don Kidschote mit „Die Schatzkiste oder Käpt‘n Flintbackes Geheimnis“,22. Mai: Una Theater mit „Das Theaterspektakel mit der Waldfee“,29. Mai: Marcel Seidler mit „ Zaubershow“,5. Juni: Valentinos Puppenbühne mit „Der Kasper kommt“ ...

Das Tamalan-Theater spielt die Geschichte über die unmöglichen Möglichkeiten für Kinder ab vier Jahren und Familienpublikum mit viel Stroh, feurigen Tänzen und einem echten Spinnradschlagzeug.

Im Anschluss an das Theaterstück können alle Gäste den Tag „spielend“ ausklingen lassen. Um 18 Uhr endet der Familiennachmittag.

Weitere Informationen und Termine im Juk-Haus unter Telefon 6 01 46 oder im Internet auf www.spielmobil-ahlen.de