Rund 150 Menschen beten für Frieden

Es herrschte absolute Stille, die Betroffenheit war spürbar: Rund 150 Menschen folgten am Montagabend dem Aufruf der Pfarre St. Pankratius und beteten Mahnmal auf dem Dorfplatz in Vorhelm für den Frieden.

Andacht am Mahnmal in Vorhelm

In Vorhelm wurde nach dem Beginn des russischen Ukraine-Feldzugs am späten Montagnachmittag für den Frieden in Europa gebetet. Dazu eingeladen hatte der Pfarreirat der Pfarre St. Pankratius zum Mahnmal auf dem Dorfplatz. Zirka 150 Menschen folgten dem Aufruf.

Die Andacht wurde von den Pfarreiratsmitgliedern Gabriele Gebhardt, Leon Schwarte und Maria Vatterodt gestaltet, die vor Beginn entzündete Kerzen verteilten und später im Wechsel mit Musik Texte zum Frieden vorlasen. „In diesem Friedensgebet halten wir inne und geben unserer Sehnsucht nach Frieden Raum“, begrüßte Leon Schwarte die Teilnehmer. Diese zeigten sich besonders angefasst beim Abspielen des Udo-Lindenberg-Liedes „Wozu sind Kriege da?“, dass 1990 entstand. In diesem fragt der damals zehnjährige Pascal Kravetz: „Wozu sind Kriege da? Du musst das doch wissen, Herr Präsident, kannst Du mir das mal erklären?“

„Ich kann es auch nicht verstehen, auch wenn ich kein Kind mehr bin“, kommentierte Maria Vatterodt den Inhalt des Friedensliedes anschließend. Über die Zeit der gesamten Andacht hinweg herrschte absolute Stille bei den Teilnehmern, die Ergriffen- und Betroffenheit war deutlich spürbar.

Ukrainische Flagge gehisst

Für Leon Schwarte war die kurzfristige Organisation der Friedensandacht folgerichtig: „Es war ein ganz spontanes Bedürfnis von uns, Flagge zeigen zu müssen.“ Man habe bewusst das Mahnmal statt der Kirche als Veranstaltungsort gewählt, um etwaige Hemmschwellen für einigen Menschen zu beseitigen.

Aus den Beständen eines heimischen Unternehmens konnte sogar eine ukrainische Nationalflagge organisiert werden, die am Fahnenmast aufgezogen wurde und so die Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk in diesen schweren Stunden dokumentierte.

Dieses Ziel hatte auch die abschließende Kollekte, die von fast allen Teilnehmern unterstützt wurde. Der Spendenbetrag wird an eine Organisation aus der Ukrainehilfe weitergeleitet.