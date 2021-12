Rund 500 Impfungen innerhalb einer Woche

Alexander Muster ist der erste Kaldewei-Mitarbeiter, der am Montagmorgen von Dr. Gert Schweda die Auffrischungsimpfung erhält. Doch auch einige Erstimpfungen werden später vorgenommen.

Auf ein eingespieltes Team kann Kaldewei im firmeneigenen Impfzentrum am Lindweg zurückgreifen: Impfarzt Dr. Gert Schweda und Apotheker Frank Altheim sowie Mitarbeiter der Personalabteilung haben am Montag den Booster-Turbo angeworfen, um weiter gegen die Pandemielage vorzugehen.

Moderna-Impfstoff Foto: Christian Wolff

Dabei seien nicht durchweg Auffrischungsimpfungen vorgesehen. „Wir verabreichen in dieser Woche auch einige Erstimpfungen“, sagt Patrick Nußmann, CFO bei Kaldewei, und weist darauf hin, dass neben dem Impfangebot auch die konsequente Beachtung von Verhaltensregeln dazu geführt hätten, dass seine Firma bisher sehr gut durch die Coronazeit gekommen ist. Die meisten Mitarbeiter und deren Angehörige seien schon im Sommer, als das Impfzentrum erstmals seine Pforten öffnete, mit den ersten beiden Corona-Schutzimpfungen ausgestattet worden. Damals kam vornehmlich das Vakzin von Biontech zum Einsatz, jetzt kommt – bis auf wenige Ausnahmen – der Impfstoff von Moderna in die Spritze.

Patrick Nußmann und Dr. Gert Schweda Foto: Christian Wolff

„Wir vertrauen auf die Wirkung einer solchen Kreuzimpfung“, sagt Impfarzt Dr. Gert Schweda. Studien zeigten, dass durch eine solche rund zehn Prozent mehr Antikörper aktiviert würden. Mehr Schutz könne aktuell kaum geboten werden. „Wer sich jetzt nur auf die ersten beiden Impfungen verlässt, gilt in Fachkreisen schon als so gut wie ungeimpft“, betont der Mediziner. Daher freue er sich, ebenso wie Patrick Nußmann, über die große Resonanz bei der Firma Kaldewei. Rund 500 Impfdosen sollen in den kommenden Tagen verabreicht werden.

Mitarbeiter nehmen es gelassen

Die erste Spritze darf Schweda an diesem Montagmorgen dem Mitarbeiter Alexander Muster in den Oberarm drücken. Der nimmt‘s gelassen, schließlich habe er auch die ersten beiden Corona-Schutzimpfungen gut weggesteckt. Ähnlich zuversichtlich ist „Kandidat Nummer 2“ dieses Vormittags: Mitarbeiter Karsten Hartmann.