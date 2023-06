Rund um die Uhr ans Spaghettieis

Warum das Eis an der Kioskausgabe bestellen, wenn's per Knopfdruck gleich daneben auch aus dem Automaten kommt? Die sind mit breitem Sortiment jetzt auch in Ahlen auf dem Vormarsch und liefern rund um die Uhr. Von der Bockwurst bis zum Bier.

„Ein Eis bitte“, „ich hätte gerne die Tageszeitung“ oder auch die berühmt-berüchtigte gemischte Tüte, etwa „für zwei Euro“, wenn das Taschengeld es denn gerade hergibt. Sätze wie diese fielen und fallen an Kiosken häufig. Gerne gefolgt von einem kleinen „Schnack“ über Gott und die Welt. Das gehört an der „Bude“ halt dazu, oder vielleicht doch nicht zwingend? Überall in Deutschland sprießen zurzeit Kioske und sogar ganze Geschäfte aus dem Boden, in denen man keine menschlichen Verkäufer mehr antrifft. Übernommen haben stattdessen Automaten. Sie bieten oft rund um die Uhr, was die Kunden brauchen. Ein Trend, der auch in Ahlen immer stärker anzukommen scheint.