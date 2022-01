Morgens wird getestet, nachts laufen die Ergebnisse ein. Julia Beier ist rund um die Uhr im Test-Modus. So, wie die Leiterin der Ahlener Paul-Gerhardt-Grundschule, sehen sich viele Pädagoginnen und Pädagogen inzwischen an ihren Belastungsgrenzen.

Zuerst der Pooltest, dann der Einzeltest: Christine Kondermann startet mit ihrer 3b in einen neuen Schultag. Der Beutel mit den Röhrchen geht gleich ans Labor in Iserlohn.

Abschalten? Das fällt Julia Beier schwer, wenn rund um die Uhr Testergebnisse einer ganzen Grundschule auf ihrem Handy einlaufen. Die letzte „Positiv“-Labormeldung vor dem Wochenende erreicht die Leiterin der Paul-Gerhardt-Schule in der Nacht zum Freitag um 22.40 Uhr. Rot gelistet ist um 3.33 Uhr auch eine Schülerin, hinter der der Status „Gehemmt“ steht. Gehemmt? Beier grübelt bis in den frühen Morgen, was gemeint sein könnte. Und da geht‘s auch schon wieder an die Arbeit, die hier und in all den anderen Ahlener Schulen mit neuen Tests beginnt.