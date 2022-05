Rundgang am „Tag der Städtebauförderung“

Wie schön ist der Stadtpark geworden? Ist er überhaupt schön geworden? Und was ist jetzt wo? Antworten auf diese Fragen, geben die Baustellenführungen am 14. Mai.

Alle Bürgerinnen und Bürger, Familien, Kinder und Jugendliche sind am 14. Mai (Samstag) eingeladen, einen ersten Rundgang durch den nahezu fertiggestellten Stadtpark zu unternehmen. Hierzu bietet die Stadt Ahlen zwei Baustellenführungen an, die um 11 und um 15 Uhr am Treffpunkt vor dem Kiosk am Krankenhaus („Büdchenliebe“) starten. „Der Stadtpark ist wieder ein Wohlfühl-Ort, an dem man sich bald richtig gern aufhalten wird“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger und hofft, dass viele Menschen sich davon einen Eindruck machen wollen.

Sitzbänke und Bepflanzung

Ahlener Umweltbetriebe (AUB) und Stadtplaner führen durch den neugestalteten Stadtpark und stellen dabei die Bereiche vor. Neu sind nicht nur die bequemen Sitzbänke, die an sonnigen Tagen zum Verweilen einladen, auch das Bepflanzungskonzept ist angepasst worden. Ganz neue in Szene setzt sich die Werse, die nicht mehr hinter hohen Büschen versteckt fließt, sondern aktiv einbezogen ist in den Naturerlebnisraum Stadtpark. Attraktion bei Kindern wird die „polynesische Riesenameise“ werden, ein Kletterparadies für alle Sinne. Bürgermeister Berger findet gut, was dort entstanden ist: „Eine kleine Oase, die in Alltag und Freizeit das Leben in Ahlen nachhaltig bereichert.“

Klettergerüst besonderer Art: die polynesische Ameise Foto: Stadt Ahlen

„Ausgangspunkt zur Umgestaltung des Stadtparks war ein im Frühjahr 2019 vorausgegangenes partizipatives Werkstattverfahren“, erinnert sich Stadtplaner Dennis Thiele. Eingeflossen seien Wünsche und Ideen aus der Bürgerschaft. Planung und Bau unterstützte die Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden mit 80 Prozent. Insgesamt flossen etwa 2,3 Mio. Euro an Fördermitteln in das Projekt.

Den ersten Rang im Werkstattverfahren sicherte sich das Büro „scape landschaftsarchitekten GmbH“, aus Düsseldorf. Sein Entwurf orientierte sich an den bestehenden Elementen, Wegen und Strukturen.

Der Entwurf gliederte die Fläche in thematische Bereiche: Der zum St.-Franziskus-Hospital gewandte Bereich lädt zum Verweilen ein, mit seiner als Duft- und Heilgarten angelegten Bepflanzung und Struktur. Zudem wird die Kampenwiese zukünftig als Liege- und Spielwiese mit unterschiedlichen Sitzelementen fungieren sowie um einen angrenzenden Wassergarten und eine kleine Eventbühne an der frisch sanierten Zick-Zack-Mauer bereichert.

Joachim Adomat (l.) und Jörg Pieconkowski legen letzte Hand an: Bis zum 14. Mai hat die Pergola ihre Bedachung zurück. Foto: Stadt Ahlen

„Die Werse ist nun endlich wieder erlebbar und zugänglich“, freut sich AUB-Grünflächenleiter Jörg Pieconkowski. Der Wasser- und Bodenverband hat dies unterstützt und den Verlauf der Werse auf Höhe des Parks renaturiert. Trittsteine im Uferbereich führen nun ans Wasser. Dazu drapiert sind Sitzstufen aus Naturstein und an einen Kurpark erinnernde Ruheinseln und Verweilzonen.

Jörg Pieconkowski hat die Skulptur „Tratschende Weiber“ aus der Fußgängerzone in den Stadtpark geholt. Foto: Stadt Ahlen

Den südlichen Abschnitt dominiert der Skulpturenwald, in dem bereits die „Twin Towers“ des Künstlers Walter Wittek einzogen. Der Dank der Stadt Ahlen gilt dabei dem Schenkungsgeber Dr. Frank Röschinger. Weiterhin wird die südlich gelegene Fläche durch einen Spielplatz bereichert, dessen Themen angelehnt sind an die Geschichte Erich Kästners „Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee“. Stadtplaner Dennis Thiele ist sich sicher, „dass mit diesem Spielparadies ein absolutes Unikat entstanden ist, dass es so nur in Ahlen gibt.“