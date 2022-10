Rundreise durchJoseph Thotas Indien

Das erste Mal seit zwei Jahren unternimmt der indische Pfarrer Joseph Thota Ende Oktober wieder zusammen mit einer Gruppe eine Reise in sein Heimatland. Aber auch schon die darauffolgende Fahrt Ende Januar ist in Planung, bei der noch vier Plätze frei sind.

Vom Taj Mahal bis zum Indischen Ozean

Die erste Gruppe startet am 30. Oktober nach Indien und wird dort bis zum 14. November das Land bereisen. Die Ankunft ist in Neu Delhi, von dort geht es weiter zum weltbekannten Mausoleum Taj Mahal in Agra. In Madepalli, dem Heimatort von Pfarrer Joseph Thota, lernt die Reisegruppe einige der Projekte der Stiftung „Bridge of Hope“ kennen, die von Joseph Thota zur Unterstützung der bedürftigen Bevölkerung ins Leben gerufen wurde. Weitere Ziele der Rundreise sind die große Wallfahrt im Bistum Eluru, eine Bootstour auf dem Fluss Godavari, ein Abstecher zum Indischen Ozean sowie der Bischofssitz Vijayawanda im Bundesstaat Andhra Pradesch.

Für die Indienreise vom 30. Januar bis 13. Februar sind noch vier Plätze frei. Interessierte können sich im Pfarrbüro St. Bartholomäus unter Telefon 76 05 90 oder E-Mail stbartholomaeus-ahlen@bistum-muenster.de sowie bei Pfarrer Joseph Thota unter Telefon 01 51/ 63 86 19 48 oder E-Mail thota-j@bistum-muenster.de melden.