Sabine Zett auf den Hund gekommen

Unverhofft, ungeplant und unwissend ist die Ex-Ahlenerin und frühere Volontärin der „Ahlener Zeitung“, Sabine Zett, die sich mittlerweile als Buchautorin, Lese-Kabarettistin, Kolumnistin und Botschafterin der Stiftung Lesen bundesweit einen Namen gemacht hat, von einem Tag auf den anderen auf den fertigen Hund gekommen. Und während langsam die Liebe zu ihrem spanischen Mischling Lucy wuchs, stolperte „Frau(chen) Zett“ nicht nur in einige Futternäpfchen, sondern auch in eine ganz neue Welt – die der Hundebesitzer. Über ihre Erlebnisse zwischen Lederkörbchen mit Rückenentlastungsboden und Hundegeburtstagen mit Fünf-Sterne-Bio-Häppchen schrieb sie Tagebuch. Daraus liest und erzählt sie in ihrem humorvollen Bühnen-Programm „Vorsicht, Helikopter-Frauchen!“ am 16. September (Freitag) um 20 Uhr in der Stadthalle Ahlen. Eintrittskarten inklusive Begrüßungsgetränk gibt es ab sofort zum Preis von 15 Euro (12,50 Euro ermäßigt) im Vorverkauf der Stadthalle, alternativ bundesweit an den reservix-Vorverkaufsstellen. Übrigens wird die Stadthalle als „Café-Haus“ bestuhlt sein. Die Gäste sitzen an Bistro-Tischen und können gemütlich mit Getränk das Kabarett genießen. Kooperationspartner ist die VHS.