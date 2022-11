„Saitenklang im Kunstmuseum“ verleiht Flügel

Zauberhafter Harfenklang mit fließenden Arpeggien, die italienische Harfenistin Floraleda Sacchi aus Como entführt ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in eine traumhafte Welt aus gezupften Tönen, in der die Musik der Fantasie Flügel verleiht. Davon können sich die Besucherinnen und Besucher des „Saitenklangs im Kunstmuseum“ am Samstag (12. November) überzeugen.

Konzerte weltweit

Den Schwerpunkt des Programms von Floraleda ­Sacchi bilden Werke der französischen Komponisten wie Fauré, Saint-Saëns und Massenet. Mit Floraleda Sacchi darf sich das Klassikpublikum in Ahlen auf eine Musikerin freuen, die sich ganz der Harfe gewidmet hat. Sie konzertiert weltweit an bedeutenden Veranstaltungsorten wie in der Weill Recital Hall der Carnegie Hall in New York, dem United Nations Palace in New York, dem Klang Bogen in Wien, im Amici del Teatro alla Scala in Mailand, der Matsuo Hall in Tokio, im Gasteig in München und mehr. Auch ist sie gerngesehener Gast bei renommierten Festivals.

Der „Saitenklang im Kunstmuseum“ beginnt um 19 Uhr. Kartenvorbestellungen sind noch möglich bis Samstag, 13 Uhr, unter Telefon 9 18 30 oder per E-Mail an info@kunstmuseum-ahlen.de. Die Karten sind dann abends vor dem Konzert zum Vorverkaufspreis erwerben. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse zwölf Euro.

Ermöglicht wird die Veranstaltung durch die Annelie Leifeld Stiftung und den Kulturverein Westfalen.