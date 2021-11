Sänger überstanden eine schwierige Zeit

Nachdem das Cäcilienfest des Kirchenchores St. Cäcilia Vorhelm im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste war die Freude groß, endlich wieder gemeinsam feiern zu können. Die Vorsitzende Veronika Meinberger nutzte am Samstagabend im Pfarrzentrum St. Pankratius die Gelegenheit, auf die aktuelle Situation des Kirchenchores zu schauen.

Traditionell hatte der Kirchenchor zuvor im Zusammenspiel mit Trompete und Orgel unter der Leitung von Martin Kircheis den Abendgottesdienst musikalisch mitgestaltet. Im Pfarrzentrum erwarteten die Sängerinnen und Sänger dann herbstlich geschmückte Tische zum gemütlichen Beisammensein.

„Ich denke, die kommenden Monate werden nicht rosig sein“, blickte Veronika Meinberger auf die steigenden Inzidenzzahlen und hoffte, dass alle mit Gottes Hilfe in dieser Zeit gesund bleiben. Sie erinnerte daran, dass der Chor in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen hat und mit einer Spende den Verein „Enniger hilft Kindern“ unterstützt hat. Dieser hilft bei der die Wiederherstellung einer Sportanlage für Kinder und Jugendliche im vom Hochwasser betroffenen Bessem im Ahrtal.

Chorleiter mit Geduld

Mit einer kleinen Mannschaft von unter 20 Sängern konnte der Betrieb des Chores aufrechterhalten werden. Das sei auch ein Verdienst von Chorleiter Martin Kircheis, der viel Geduld aufbringen müsse: „Wir kommen zur Chorprobe, um wohlwollend zu lernen“. Allerdings sei einiges nicht mehr möglich, was früher einmal war, als man jünger gewesen sei: „Pastor Kroes, geben Sie uns bitte ein dezentes Zeichen, wenn wir den Kirchenbesuchern nicht mehr genügen“. Man werde dann mit Größe und Würde abtreten. In seinen kurzen Worten lehnte dieser das dann später mit einem Lächeln ab, schließlich sei die Gemeinde froh, einen solchen Chor haben zu dürfen.

Ein Dankeschön richtete die Veronika Meinberger an ihre Vorstandskollegen und allen, die im Chor aktiv mithelfen. Ihre Freude galt besonders den Teilnahmen von Elisabeth Surmann-Mense und Georg Altebockwinkel am Cäcilienfest, die aus privaten Gründen einige Zeit an den Aktivitäten des Chores nicht teilnehmen konnten.

„Ihr kommt immer, ob bei Schnee, Regen oder großer Hitze – ihr seid da“, lobte die Vorsitzende abschließend die rege Teilnahme der Singenden an den Chorproben.