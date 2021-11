„Sanierung ist die schlechtere Alternative“

Der private Brief war zunächst in sozialen Medien lanciert worden. Er liegt auch der Redaktion unserer Zeitung vor, die daraus in ihrer heutigen Ausgabe zitiert hat.

„Die Veröffentlichung des Briefes soll den falschen Eindruck erwecken, dass Professor Gerber sich von seinem Siegerentwurf im Gestaltungswettbewerb für ein neues Stadthaus distanziert und anstelle des Neubaus einer Sanierung den Vorzug geben würde“, so Berger. Tatsächlich sei nie ausgeschlossen worden, dass der marode Bestandsbau auch hätte saniert werden können. Diese Option – auch als „Plan A“ bezeichnet – sei jedoch vom Rat der Stadt Ahlen verworfen worden. Berger stellt klar: „Eine Sanierung ist selbstverständlich möglich, gegenüber einem modernen Neubau ist sie jedoch sowohl in technischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht die erheblich schlechtere Alternative, der zudem unkalkulierbare Risiken anhafteten.“

Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen

Gerber bezeichnet seine Zeilen an Parade als „ein ganz persönliches, privates Schreiben“, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sei. In dem vom 17. Februar 2019 datierten Brief an den Architekten des bestehenden Rathauses äußerst Gerber sein Verständnis dafür, „wie Dir (Anm.: Parade) zu Mute ist, wenn ein so wichtiges und richtig gut gelungenes Gebäude, in das Du viel Herzblut gesteckt hast, abgerissen werden soll.“ Gerber gibt sich überzeugt, „wir hätten auch miteinander Dein schönes ,altes‘ Rathaus (...) sanieren können.“

„ »Kein Architekt hat es gerne, wenn ein von ihm entworfenes Gebäude dem Abriss anheimfällt.« “ Prof. Eckhard Gerber

Prof. Eckhard Gerber bedauert, dass sein unmittelbar nach Gewinn des Wettbewerbs an Parade gerichtetes „freundschaftliches Schreiben“ in die Öffentlichkeit gekommen ist. Beide Architekten seien seit vielen Jahrzehnten miteinander bekannt und befreundet. Nach seinem Wettbewerbssieg habe er sich gut in Parade hineinversetzen können: „Kein Architekt hat es gerne, wenn ein von ihm entworfenes Gebäude dem Abriss anheimfällt.“ Das in den 1970er-Jahren herausragende Gebäude habe jedoch über die Jahrzehnte erhebliche Mängel offenbart, die nicht wegzudiskutieren seien. Mit dem von Gerber entworfenen Neubau werde Ahlen ein Stadthaus bekommen, das den zeitgemäßen Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz größtmöglich gerecht werde.

Das „Durchstechen“ des persönlichen Schreibens bewertet Bürgermeister Berger als „einen weiteren Versuch, überprüfbaren Fakten Stimmungen und Meinungen entgegenzusetzen, um damit die Integrität und Reputation der verantwortlich planenden Personen zu beschädigen.“