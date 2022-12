„Schaut auf Menschen neben euch“

Die Kolpingsfamilie feierte am Sonntagvormittag den Kolpinggedenktag. Sie verband das traditionell mit der Ehrung langjähriger Mitglieder.

„Adolf Kolping starb genau heute im Jahr 1895“, wies Rudolf Aperdannier, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Ahlen, auf die Besonderheit des diesjährigen Gedenktags hin, zu dem die Mitglieder immer am ersten Sonntag nach dem Todestag Kolpings zusammenkommen.

Rudolf Aperdannier verlas anschließend Passagen aus dem Grußwort der Kolping-Diözesanleitung, in denen der Charakter der Gemeinschaft zum Ausdruck kam: „Solidarität und Gemeinschaft liegen uns Kolpingern im Blut und am Herzen.“ Deshalb setze sich das Kolpingwerk auch für die grundlegende Erneuerung der Kirche in den großen gesellschaftlichen Bereichen wie Sexualethik, Gleichberechtigung und Machtverteilung ein. Mit Blick auf die durch die Inflation ausgelöste steigende Not appellierte die Diözesanführung: „Schaut auf die Menschen neben euch und helft, wo ihr helfen könnt.“

Herbert Faust trat vor 75 Jahren der Kolpingsfamilie bei und zeigte sich bewegt. Foto: Ralf Steinhorst

Einen Blick in die Weihnachtshistorie warf Maria Pollmeier, die darauf hinwies, dass die ersten Christbäume noch keine Kerzen und Kugeln hatten, sondern mit Rosen aus Papier geschmückt worden seien. Deshalb hatte sie als Geschenk für jeden Teilnehmenden eine Rose aus Buchenblättern gebastelt.

Da die letzten beiden Kolpinggedenktage pandemiebedingt ausgefallen waren, wurden in diesem Jahr langjährige Mitglieder über die Zeit von drei Jahren geehrt. Vor 75 Jahren traten Herbert Faust und Werner Fischer der Kolpingsfamilie bei. Herbert Faust zeigte sich sehr bewegt über die Gemeinschaft, die er dort über mehr als sieben Jahrzehnte erlebt habe: „Große Grundlagen für mein Leben habe ich in der Kolpingsfamilie erhalten.“ Ähnlich lang, nämlich 70 Jahre, gehört Ferdi Trottenberg der Kolpingsfamilie an.

Josef Binke, Hans Hellbeck, Dieter Knaup, Gerd Krause, Helmut Neumann, Karl Ostermann und Johannes Pollmeier sind seit 65 Jahren Mitglieder. Auf 60 Jahre Mitgliedschaft blickten Heinz Dohle, Horst Peters, Wolfgang Peters und Hermann Tollkötter zurück. Ihre goldene Mitgliedschaft feierten mit 50 Jahren Zugehörigkeit Rolf Pietrzik, Rudolf Sehl und Bernhard Woeste. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Ernst Teufel geehrt