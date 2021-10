Scheidenden Kommandeur mit Hubschrauberflug überrascht

chwAhlen / Tönnishäuschen

Eigentlich wollte Oberstleutnant Timo Gadow nach dem offiziellen Akt der Kommandoübergabe in der „Westfalen-Kaserne“ einen Plausch im kleinen Kreis und danach die Heimreise antreten. Doch der Freundeskreis Ahlener Soldaten machte dem scheidenden Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7 ungeahnt einen Strich durch die Rechnung – allerdings im positiven Sinne.

Auf dem Gelände an der Hammer Straße landete am Donnerstagnachmittag nach dem Empfang in der Mehrzweckhalle ein Hubschrauber von Agrarflug „Helilift“, der Gadow samt Familie kurzerhand „entführte“. Freundeskreis-Vorsitzender Thomas Kras hatte als „geheime Kommandosache“ einen Abschieds-Rundflug organisiert. „Wir mussten während der schwersten Phase der Corona-Pandemie und in den harten Monaten des Lockdowns auf so viele Dinge verzichten, die wir gerne gemeinsam unternommen hätten“, blickte Kras zurück. „Da wollten wir wenigstens zum Abschied des Kommandeurs etwas auf die Beine stellen, das uns wie ihm noch lange in Erinnerung bleiben wird.“

Sektempfang für die Ehrengäste

Nach einer Runde über die Wersestadt steuerte der Pilot das Ziel an: Tönnishäuschen. Dort erwarteten der Vorhelmer Ortsausschussvorsitzende Hubertus Beier, Ahlener Weggefährten der vergangenen drei Jahre sowie einige Überraschungsgäste den Ex-Kommandeur mit Ehefrau Miriam und den Kindern Carolin und Florian. Ein weiteres Mal wurden so einige Präsente ausgetauscht. Beier lobte die enge Verbindung Vorhelms zur Kaserne durch die auf vielen Feldern gelebte Patenschaft mit der ersten Kompanie.

Hubertus Beier überreichte Timo Gadow ein Präsent im Namen des Ortsausschusses. Foto: Christian Wolff

Nach der Landung musste Timo Gadow allerdings noch schnell ein paar Telefonate führen: „Jetzt werden meine Ehrengäste umgelotst. Die wissen ja sonst gar nicht, wo ich bin“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Denn in der Alten Schänke Samson erwartete die Truppe ein kleiner Sektempfang, den der Freundeskreis-Vorsitzende in Zusammenarbeit mit dem Förderverein „Kulturgut Samson“ neben einem Fass Frischgezapftem organisiert hatte.

Im Laufe des Abends traf auch Gadows Vorgänger Stefan Kribus, inzwischen am Standort Münster tätig, in der Kapellengemeinde ein. „Ich habe das Projekt zum Erhalt dieses geschichtsträchtigen Hauses vor zwei Jahren bei unserem Grünkohlessen kennengelernt und hätte nicht gedacht, dass ich an diesem besonderen Tag noch einmal hier zu Gast sein würde“, bekannte Timo Gadow. Also: Überraschung gelungen!