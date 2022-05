Schicksale in Stein gemeißelt

Mit so großer Resonanz hatten der Landwirtschaftliche Ortsverein und die St.-Bartholomäus-Gemeinde sicher nicht gerechnet. Umso größer die Freude, dass die Aktion „Mit der Kirche aufs Land“ so gut ankam. Aber es gab ja auch Spannendes zu hören.

Die erste Radtour zu Bildstöcken und Hofkreuzen unter dem Motto „Mit der Kirche aufs Land“ hatte am Sonntag das Ausmaß einer veritablen Wallfahrt. „Das sollten nach meiner Schätzung so 60 bis 80 Teilnehmer sein“, sagte Ralf Storkamp, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins.

Der hatte zusammen mit der Landjugend, den Landfrauen und der katholischen Gemeinde St. Bartholomäus zur der Tour eingeladen. Eine kleine Andacht, gehalten vom mitradelnden Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig, leitete die Tour ein. Geführt wurde die Kolonne von Vera Schlotmann von den Landfrauen.

Über Pättkes zu den Höfen

So ging es von der Bartholomäuskirche über Pättkes zum Hof Närmann und weiter zum Hof Kessing schon nahe Walstedde. Den dramatischen Höhepunkt aber setzte der Bildstock an der vorletzten Station, dem Hof Hosselmann in der Bauerschaft Borbein. Mittlerweile hatten sich weitere Radlerinnen und Radler dem Zug angeschlossen. Auf dem Hof Hosselmann kamen über 100 Teilnehmende an.

Die Kurzform der Bildstock-Geschichte Foto: Peter Schniederjürgen

Den Bildstock errichteten die Bewohner in der Mitte des 19. Jahrhundert aufgrund einer echten Katastrophe. Ein Gewitter hatte für die Bauernfamilie schlimme Folgen. „Ein Blitz traf die Tochter Anna Gertrud Hosselmann und Wilhelmine Holz“, berichtete Hausherr Martin Hosselmann. Die jungen Frauen seien mit einem Knecht auf dem Feld bei der Ernte gewesen, als sich ein Gewitter näherte. Der Knecht habe beide Frauen zum Hof zurückgeschickt. Dann sei das Gewitter losgebrochen. „Sie müssen kurz vor dem Hof, praktisch genau an dieser Stelle, wo jetzt der Stein steht, getroffen worden sein“, zeigte Martin Hosselmann.

Der Stein, der damals am alten Hof errichtet wurde, hat selbst eine wechselvolle Geschichte hinter sich.

Die Resonanz war am Sonntag riesig. Foto: Peter Schniederjürgen

Die alte Hofstelle lag einige hundert Meter vom heutigen Hof entfernt auf der anderen Seite der Borbeiner Straße. „Im Zuge der Flurbereinigung, Mitte der 1960er Jahre wurde der heutige Hof hier neu aufgebaut“, berichtete Martin Hosselmann. Später habe die Familie den abgebauten Bildstock gefunden, sie ließ ihn restaurieren und stellte ihn 2004 wieder auf. Dabei kamen die Fundamente des wohl ersten Standorts des Bildstocks zutage.

Nach dieser dramatischen Schilderung der Hintergründe für den Gedenkstein zog die Tour weiter zur Maiandacht als Abschluss an der Borbeiner Kapelle.