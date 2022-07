Schildbürgerstreich oder dreister Diebstahl?

In Vorhelm fehlt was – zwei Schilder nämlich. Wollte sich da jemand etwa Deko für Zuhause beschaffen? Der Heimatverein bittet jedenfalls um Rückgabe. Die kann auch anonym erfolgen.

Seit fast 20 Jahren werden die Besucherinnen und Besucher Vorhelms an den Ortseingängen durch vom Heimatverein aufgestellte Schilder begrüßt. Auf einer in einem Bogen eingespannten runden Tafel weisen das Ortswappen und der Spruch „Vorhelm 800 Jahre und mehr…“ auf die Dorfgeschichte hin. Am Ortsausgang liest man dann „Auf Wiederseh‘n im Wibbeltdorf“.

So sieht‘s mit Schild aus. Foto: Heimatverein Vorhelm

Der Heimatverein ärgert sich jetzt allerdings: Wohl schon am ersten Juli- Wochenende sind aus den Bögen an der Ennigerstraße und der Dorffelder Straße die Tafeln mit einem Durchmesser von rund einem Meter gestohlen worden. Erst im Frühjahr habe der Heimatverein schon einmal ein Schild ersetzen müssen, teilt der Vorstand mit: „Kosten und Zeitaufwand könnten sicher für andere Zwecke besser verwendet werden.“ Falls jemand die Schilder nur „ausgeliehen“ haben sollte, wäre es schön, wenn sie einfach an der Mühle wieder abgestellt würden.