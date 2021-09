Schließt Adler im Dezember?

Die Tage des Modehauses Adler in der Ahlener Weststraße sind wohl gezählt. Noch will man in der Zeitfracht-Unternehmenszentrale in Berlin den Schließungstermin zum Jahresende nicht offiziell bestätigen, aber vieles deutet auf Dezember hin.

Laut einer Stellenausschreibung im Eingang des Modehauses sucht die Filialleitung qualifiziertes Verkaufspersonal, allerdings befristet bis 30. November. Das deutet darauf hin, dass bis zu diesem Zeitpunkt Verkaufstische und -ständer möglichst leer sein sollten.

Regie geführt wird ohnehin nicht mehr in der Adler-Zentrale im hessischen Hal­bach nahe Aschaffenburg, sondern bei der Zeitfracht Logistik Holding GmbH in Berlin. Die Unternehmensgruppe, die aus mehreren Dutzend Gesellschaften in den Bereichen Spedition, Transport und Logistik (insbesondere Straßen- und Luftfracht), Buchgroßhandel, Immobilien, Unternehmensberatung, Handwerk, Technik und Planung sowie Luftverkehr und Schifffahrt besteht, hat sich mit der Übernahme von Adler, die zum 1. September wirksam wurde, ein weiteres Standbein zugelegt. Mit 14 Standorten und rund 3700 Beschäftigten erwirtschaftete das Unternehmen 2020 ei­nen Jahresumsatz von 600 Millionen.

30 unrentable Standorte werden aufgegeben

Am 11. Januar dieses Jahres hatte die Textilkette Adler Modemärkte Insolvenz beantragt, am 1. Juli war das Verfahren in Eigenverantwortung eröffnet worden. Laut einem Bericht des „Manager Magazins“ bleiben 137 Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet. Ahlen zählt leider zu den rund 30 abgängigen, nicht rentablen Standorten.

Betroffen sind 13 Mitarbeiterinnen und Mitar­beiter. Die Stadt trifft die voraussichtliche Schließung in zweifacher Weise: Dem Verlust des größten Textilhauses folgt ein anschließender Leerstand der ehemaligen Beumer-Immobilie. Im Jahr 2008 hatte das Bekleidungshaus Kressner aus Dillenburg das insolvente Textilhaus übernommen und war dann 2014 seinerseits von Adler geschluckt worden. Eigentümer der Gebäude blieb seinerzeit Kressner.