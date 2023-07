Schließungen kein reines Ahlener Problem

Trotz weiterer Schließungen: WFG-Chef Stefan Deimann gibt sich zuversichtlich, dass ein gutes Geschäftsangebot erhalten bleiben könne. Ahlen sei in einem Transformationsprozess. Und: Die Schließungen seien kein reines Ahlener Problem.

Die nächsten zwei! Mit Vero Moda und Jack & Jones verabschieden sich an diesem Samstag weitere Markennamen aus der Ahlener Fußgängerzone. Hoffnungen, die am Donnerstag mit modischer Nachnutzung kurz aufflackern, bestätigen sich am Freitag nicht. Die Zeichen stehen auf noch mehr Leerstand.