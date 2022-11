Schluss am Stadion: „Drive in“-Testzentrum schließt

Ihr „liebstes Kind“ ist auch ihr teuerstes. Und deshalb rollen am Mittwoch (30. November) zum letzten Mal die Räder durch das „Drive in“-Testzentrum am Werse­stadion.

Matthias Bußmann (APO-Beteiligungsgesellschaft), der den Standort der ersten Stunde mit Dr. Markus Koyro (MIGA) betreibt, macht die Entscheidung an der neuen Testverordnung fest: „Sie schränkt den Kreis der Berechtigten und Vergütungen massiv ein.“ Die Zahl der Gratis-Berechtigten halbiere sich regelrecht. Auf der aktuellen Streichliste stehen unter anderem Kinder unter fünf Jahren und Schwangere (erstes Trimenon). Auch die, die Veranstaltungen oder ältere Menschen etwa in häuslicher Umgebung besuchen wollen oder deren Warn-App anschlägt, fallen raus. Sie waren zuletzt unter den Drei-Euro-Zuzahlern gelistet. Eine Zuzahlung, auf die auch das Betreiberduo aus APO und MIGA verzichtete.

Zum 1. Dezember schließt das „Drive in“-Testzentum am Wersestadion. Foto: Ulrich Gösmann

Gründe für einen weiterhin kostenlosen Schnelltest fasst Dr. Markus Koyro zusammen: Besucher, Patienten und Bewohner von Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen, pflegende Angehörige, Mitarbeiter aus Arzt- und Physiopraxen oder Kontaktpersonen (gegen Bescheinigung, Selbsterklärung beziehungs weise ärztliches Schreiben). Raus aus dem Gratisangebot ist auch die Quarantäne-Freitestung. Wer einen Schnelltest positiv durchläuft, hat weiterhin Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test, für den Vollzahler sonst 59 Euro zahlen, wie Bußmann anmerkt. Ansonsten gilt: zehn Euro für den Schnelltest.

„ »Zu Spitzenzeiten gingen hier 300 Tests in der Stunde durch.« “ Matthias Bußmann (APO)

Mit dem „Drive in“ verabschieden sich seine Betreiber von ihrem ausgereiftesten, aber auch kostenintensivsten Angebot. Matthias Bußmann nennt Platz- und Zeltmiete. „Zu Spitzenzeiten gingen hier 300 Tests in der Stunde durch“, erinnert sich der Apotheker. Aktuell seien es 100 bis 150 am Tag. Das Testzentrum am Krankenhaus (250 Tests am Tag) und am Kerkmann-Platz (150) bleiben. APO und MIGA schließen zum 1. Dezember auch ihr „Drive in“ in Beckum.