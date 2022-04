Schluss im Schuhhaus Mönch

Osterüberraschung mit Nachhall: Im Schuhhaus Mönch läuft der Schlussverkauf. Der Name ist seit Generationen Marke in der Ahlener Geschäftswelt. Der auch Fortbestand haben sollte, als das Familienunternehmen Ende der 80er Jahre von der Klauser-Gruppe übernommen wurde. Aus der Zentrale in Wuppertal gab es am Dienstag keine Angaben zur Schließung, von der sechs Mitarbeiter betroffen sind. Vier Türen weiter hat die Modekette „Orsay“ ihren letzten Countdown gezündet. Bessere Stimmung verbreitet zwischen den beiden Abgängern Filialist „Vero Moda“. Sein großflächig plakatierter Ausverkauf schafft jetzt Platz für eine Renovierung