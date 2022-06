Schmelings Boxhandschuhe im Museum

Stiftung an das Sportarchiv

Norbert Nieroba empfand es als besonderen Moment, als er die Schmeling-Boxhandschule von Annegret Kornfeld in Empfang nahm.

Das war selbst für Norbert Nieroba ein Moment mit Gänsehauteffekt, als er in diesen Tagen Boxhandschuhe in der Hand halten durfte, die von Max Schmeling signiert worden sind. Die 2005 verstorbene Boxlegende ist Mittelpunkt des neuesten Exponats im Ahlener Sportmuseum in der Bodelschwinghschule.