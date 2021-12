Schmücken ohne Kita-Kinder

Gäste des Rathauses können sich in diesem Advent an Weihnachtsschmuck erfreuen, den Kinder in der städtischen Kita Milchzahn gebastelt haben.

Leider musste auch in diesem Jahr der Weihnachtsbaum im Rathausfoyer ohne Jungen und Mädchen aus Kindertageseinrichtungen geschmückt werden. „Was mir sehr leid tut“, so Bürgermeister Dr. Alexander Berger zu den Erzieherinnen Monika Mikolajczyk und Stephanie Großmann, die stellvertretend für die Kita-Kinder ins Rathaus gekommen waren. Mitgebracht hatten sie eine Kiste voll glitzernder und funkelnder Basteleien, die die Hausmeister der Stadt an Zweige und Äste befestigten. Als Dank und Gruß an die Milchzahn-Kinder gab der Bürgermeister beiden Erzieherinnen einen Teller süßer Sachen mit. Baumschmücken ohne Kinder fühlt sich für Alexander Berger fast so an, wie Weihnachten ohne Geschenke: „Ich wünsche mir sehr, dass wir nächstes Jahr dabei wieder muntere Kinderstimmen hören werden“, hofft er auf ein pandemiefreies Weihnachten 2022.