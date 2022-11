Schneller gesund durchs Lachen

Wenn die Klinikclowns die junge Patientinnen und Patienten in der Kinderklinik besuchen, sieht die Welt gleich besser aus. Und dafür gebührt ihnen Dank. Diesmal war es aber mal andersrum.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins Clownsvisite bedankten sich die Klinikclowns Lisette und Anton bei allen, die die Besuche in der Ahlener Kinderklinik möglich machen

Ein großes Dankeschön richteten die Klinikclowns der Ahlener Kinderklinik jetzt an das Personal und den Förderverein der Kinderklinik in einer Feierstunde. Anlass war das 20-jährige Bestehen der Clownsvisite, ein Verein, in dem 13 Klinikclowns organisiert sind, die im und rund um das Ruhrgebiet im Einsatz sind.

Schon kurz nach der Gründung der Clownsvisite im Jahr 2002 besuchten die ersten Klinikclowns auch die Ahlener Kinderklinik, die damit zu den ersten Spielorten gehörte. Anlass war eine Projektarbeit von Andreas Sentker, dem damaligen Leiter der Jugendstation, deren Schwerpunkt die Auswirkung von Humor auf die Gesundheit war. Daraus war die Idee entstanden, Klinikclowns in der Kinderklinik einzusetzen. Während der Anfangsphase hatte das St.-Franziskus-Hospital die Finanzierung übernommen, ehe dann der 2004 gegründete Förderverein Kinderklinik übernahm und bis heute die Besuche sicherstellt.

Super Zusammenarbeit

„Das ist hier eine super Zusammenarbeit, wir sind darüber sehr glücklich“, fühlt sich Klinikclown Elisabeth Bohren-Harjes alias Lisette sehr wohl in Ahlen. Chefarzt Dr. Carsten Krüger wisse, welche heilende Wirkung die Arbeit der Klinikclowns habe. Zusammen mit Suvan Schlund (Clown Anton) besucht sie zweimal im Monat die jungen Patientinnen und Patienten, um sie aufzuheitern. Aber auch das Personal könne dann bei der anspruchsvollen Arbeit einmal durchatmen. Die anwesenden Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte stimmten dem zu. Ein Lob gab es auch für den Förderverein, der das Projekt über diesen langen Zeitraum erst möglich mache.

Therapeutische Komponente

„Wir schätzen eure Arbeit und wissen, dass eure Einsätze eine therapeutische Komponente haben“, gab Dr. Carsten Krüger den Dank zurück. Das gebe den Kindern die Möglichkeit, sich gut regenerieren zu können. Man freue sich jedes Mal, wenn die Clowns zu Besuch kämen und dass es schön sei, was aus der Projektarbeit entstanden ist. Auch Andreas Sentker, inzwischen nicht mehr in der Kinderklinik tätig, ließ sich die Feierstunde nicht entgehen. „Das ist jetzt 19 Jahre her“, rechnete er zusammen, dass die Klinikclowns in Ahlen inzwischen sehr lange im Einsatz sind.

Als Dankeschön übergaben die Klinikclowns an Dr. Carsten Krüger, Andreas Sentker sowie an die Leitungen der beiden Stationen und des Fördervereins stellvertretend bunte Orden. Zudem erhielten alle Mitarbeitenden der Kinderklinik Lose, die sie bei den nächsten Besuchen der Klinikclowns einlösen können.