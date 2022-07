Schon 100 Förderanträge gestellt

Großes Interesse an Mini-PV-Anlagen

Die städtische Stabsstelle „Klimaschutz und Mobilität“ wie auch die Verbraucherzentrale erreichen in diesen Tagen unzählige Anfragen bezüglich der Förderung von Mini-PV-Anlagen. „Das Interesse ist sehr hoch“, bestätigt die städtische Klimaschutzmanagerin Anna Shalimava. Bereits zu Wochenbeginn seien etwa 100 Anträge gestellt worden. Insgesamt können über das Förderprogramm 150 Anlagen mit jeweils 200 Euro gefördert werden. Leider nehme es viel Zeit in Anspruch, alle Anfragen rund um die Förderung und technische Aspekte zu beantworten. Damit alle Interessierten eine Auskunft erhalten, bittet Shalimava, Anfragen und Anträge vorzugsweise an die Mailadresse klimaschutz@stadt.ahlen.de zu richten. Wegen der aktuell hohen Nachfrage seien Stabsstelle und Energieberater nur eingeschränkt telefonisch erreichbar. „Antworten auf viele Fragen findet man aber auch im Internet“, lautet ihr Ratschlag.

Tipps und Verlinkungen

Fragen rund um die Antragsstellung werden unter anderem beantwortet auf der Homepage der Stadt Ahlen, wo es auch Tipps und Verlinkungen zum Thema Stecker-Solar-Geräte gibt. Weitere Fundstelle ist die Seite ahlen-klimaschutz.de unter dem Reiter „Förderprogramme“ sowie unter verbraucherzentrale.nrw. Antragsunterlagen samt Förderrichtlinien sind auch im Technischen Rathaus erhältlich (Südstraße 41, Eingangsfoyer).

Eine der häufigsten Fragen laute, ob abweichend vom Antrag auch ein anderes Modell erworben werden dürfe. „Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn das angegebene Modell im Handel nicht mehr verfügbar ist“, so Shalimava. Ein anderes Modell dürfe dann gekauft werden, solange es den Sicherheitsstandards und der maximalen Leistungsfähigkeit entspricht. Eine kurze Begründung im Verwendungsnachweis reiche hierfür aus. Oft werde sich zudem über die Anschaffungskosten informiert: Diese betragen je nach Modell zwischen 600 und 1100 Euro. Kostenvoranschläge können beim Fachhändler vor Ort oder im spezialisierten Online-Handel angefragt werden.

Zudem ist es wichtig, auch den Netzbetreiber, also etwa die Stadtwerke, zu kontaktieren. Wichtige Informationen und Formulare für das Anmeldeverfahren von steckerfertigen Erzeugungsanlagen gibt es unter netzgesellschaft-ahlen.de.